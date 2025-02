Dragon Ball Daima: svelato il nome ufficiale della trasformazione di Gomah

Dragon Ball Daima si sta preparando per la première del suo episodio finale, e l’anime ha finalmente svealto il nome ufficiale della forma finale di Gomah. Daima con il primo episodio ha presentato completamente il Reame dei Demoni nel franchise, rivelando che dopo la morte di Darbula durante l’arco di Majin Bu, un nuovo demone di nome Gomah ha preso il suo posto come Re Supremo dei Demoni del Reame dei Demoni. E con le Sfere del Drago, Gomah ha attuato il suo piano contro Goku e gli altri.

Parte del piano di Gomah dall’inizio della serie era di usare le Sfere del Drago della Terra per trasformare Goku e gli altri in bambini, e usare uno dei desideri per impossessarsi del Tertian Oculus. Questo era un oggetto leggendario che potenziava qualsiasi Re dei Demoni che lo avesse usato in passato. Ora che Dragon Ball Daima si avvicina al suo episodio finale, si scopre che il nome ufficiale della trasformazione di Gomah di dimensioni gigantesche è “Giant Gomah”, come rivelato da alcuni gadget che l’insider Herms98 ha condiviso su X.

“Giant Gomah” potrebbe non essere il nome più creativo, considerando che alcuni materiali promozionali l’hanno battezzata “Third Eye Gomah”. Non sembrava immediatamente una grande minaccia rispetto agli altri nemici che Goku e gli altri avevano affrontato in precedenza, ma ottenere il Tertian Oculus era l’unico strumento di cui aveva bisogno per superare il livello dei Guerrieri Z.

Il Tertian Oculus ha potenziato la magia di Gomah facendolo diventato enorme, e velocizzando il processo di recupero da tutti i danni che ha subito durante tutti i combattimenti. Dopo ogni attacco, era come se si fosse completamente ripreso, poiché una specie di guscio si staccava da lui per guarirlo e riportarlo a combattere. Insieme a tutta la sua potente magia, il gigante Gomah è diventato una minaccia autentica.

Sicuramente Goku affronterà fino a sconfiggere Gomah nell’ultimo episodio dell’anime, ma il suo destino è difficile da prevedere. Per sconfiggere il Re dei Demoni basta staccare il Terzo Occhio dalla sua fronte. Dato che non è una grande minaccia senza il potere dell’occhio, la lotta probabilmente finirà una volta che Goku e gli altri gli staccano l’occhio.

Fonte – Comicbook