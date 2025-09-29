News Anime

Dragon Ball Daima, rivelata la verità sulla mancanza di Gohan

Roberto Strignano 29/09/2025

Uno dei grandi assenti in Dragon Ball Daima, la più recente interazione animata ispirata all’opera del compianto Akira Toriyama, è chiaramente il personaggio di Gohan.

Mentre la serie prova in tutti i modi a riproporre i canoni primordiali del franchise e a far riassaporare l’atmosfera avventurosa delle origini, tiene, tuttavia, nascosta uno dei personaggi più amati.

In molti frangenti gli appassionati si sono chiesti come mai il primogenito di Goku non sia apparso nemmeno una volta e l’arcano è stato finalmente rivelato da Akio Iyoku, produttore esecutivo dell’anime e fondatore di Capsule Corporation Tokyo.

In occasione di un’intervista raccolta all’interno dell’edizione Home Video dell’anime, Iyoku ha dichiarato che anche se Gohan (rimpicciolito) non sia mai apparso in realtà esiste davvero una versione non pubblicata del design.

Il produttore continua precisando che il maestro Toriyama si è occupato di realizzare il design del Saiyan studioso, non apparendo alla fine, confessando d’altro canto che sarebbe stata una buona idea includerlo almeno all’interno di un eyecatch.

Dragon Ball Daima rappresenta la più recente produzione animata ispirata al grande franchise Dragon Ball realizzata per celebrare i 40 anni.

L’opera, scritta e immaginata da Akira Toriyama in persona così come i design dei personaggi principali provengono dal suo pugno, è andata in onda settimanalmente da ottobre 2024 a febbraio 2025 e in Italia è disponibile per la visione su Crunchyroll, Netflix e Anime Generation (Prime Video):

Goku e il resto della compagnia stavano vivendo in pace quando all’improvviso sono stati ringiovaniti da un nemico sconosciuto! Quando scoprono che la causa di quanto avvenuto potrebbe essere collegata a un luogo chiamato “Regno demoniaco”, un misterioso e giovane Majin, Glorio, compare di fronte a loro.

