Dragon Ball Daima: perché Piccolo non ha ancora il suo spazio?

Anche questa volta Piccolo non è stato preso in considerazione come doveva all’interno della nuova serie Dragon Ball Daima. Anche se la serie in questione ha esplorato e introdotto nuovi dettagli sui Namecciani, il noto personaggio è stato nuovamente escluso dalle tematiche principali, confermando ancora una volta “lo spreco” di questo grande guerriero.

Sebbene il Namecciano abbia viaggiato con i protagonisti della storia, il suo ruolo è stato veramente marginale, riduttivo, visto che alla fine fornisce solamente delle informazioni in merito alla sua razza. Tra evoluzioni e trasformazioni spettacolari, la mancanza di Piccolo come figura centrale in questo contesto è stata veramente una delusione.

Il ruolo di Piccolo in Daima

Piccolo è stato parte della squadra che ha esplorato il Regno dei Demoni insieme a Goku, Vegeta e Bulma, con l’obiettivo di salvare Dende e raccogliere le Sfere del Drago della Dimensione Oscura. La sua presenza era davvero fondamentale visto che poteva fornire una prospettiva più ampia sui Namecciani, il cui passato era stato finalmente approfondito.

Daima ha rivelato che i Namecciani provengono dal Regno dei Demoni, così come i Kaioshin, riallacciandosi a come Toriyama aveva inizialmente concepito la figura del Re Piccolo. Nonostante questa centralità del mondo di Namecc, Piccolo è stato nuovamente escluso da una parte centrale della storia, rimanendo un personaggio marginale così come in Dragon Ball Z.

Piccolo merita più spazio

La vastità dell’Universo di Dragon Ball offre tantissime possibilità narrative, ma non vengono mai sfruttate a dovere. Piccolo ha dimostrato di poter essere un personaggio centrale con un ruolo attivo e significativo, eppure viene sempre relegato a semplice comprimario.

Dopo il film Super Hero ci si sarebbe aspettato un ruolo come protagonista nelle saghe future ma purtroppo, così come abbiamo visto in Daima, Toei Animation ha preferito puntare ancora una volta su Goku e Vegeta.

Fonte Comic Book