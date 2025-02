Dragon Ball Daima: l’episodio 19 conquista il punteggio più alto del 2025

Dragon Ball Daima ha recentemente conquistato un nuovo record indicativo del successo che sta riscuotendo con la nuova serie anime. Infatti come riporta l’insider otakuinsider_ sulla sua pagina X, l’episodio 19 di Dragon Ball Daima ha conquistato il punteggio di valutazione più alto del 2025. Chiaramente siamo appena a inzio anno quindi la possibilità che questo record venga conquistato da altre serie anime è molto alta, tuttavia non si può non notare il grande lavoro svolto da Toei per questo progetto speciale.

Infatti con l’episodio 19, Daima ha battuto il punteggio dell’episodio 6 della seconda stagione di Solo Leveling, attualmente in corso. La serie anime di Solo Leveling è tra le più seguite e soprattutto tra le meglio realizzate dal punto di vista dell’animazione. L’elemento che ha portato Daima a raggiungere questo importante risultato risiede senza ombra di dubbio sulla serie di trasformazioni che Goku ha mostrato al suo avversario, Gomah.

Infatti il Saiyan ha mostrato tutti gli stadi del Super Saiyan partendo dalla prima fino alla quarta, confermata ufficialmente canonica. La dinamica delle luci, degli effetti incredibili che Toei ha animato per accompagnare il processo di trasformazione di Goku sono sbalorditivi. I fan sono rimasti a bocca aperta nel vedere finalmente il Super Saiyan di quarto livello canonico, dopo averlo visto per la prima volta in GT, che però è una serie originale prodotta da Toei.

Dragon Ball Daima è una serie annunciata l’anno scorso per celebrare il grande traguardo della serie shonen dei 40 anni dal suo storico debutto sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Akira Toriyama è considerato una leggenda tra i fan e tra i mangaka di spessore come Eiichiro Oda, Kishimoto, Tite Kubo e quelli della generazione attuale. Daima attualmente si trova verso la fine, con un solo episodio che lo separa dalla conclusione. Non ci sono informazioni circa un potenziale sequel, anche se questo pare molto improbabile.

Tuttavia recentemente il manga di Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo speciale che riporta i fan a seguire le avventure di Goten e Trunks, mettendo nuovamente Goku e Vegeta da parte.