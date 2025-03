Dragon Ball Daima: l’anime ha un lieto fine anche per i villain

Tutti i finali di Dragon Ball sono sempre felici per gli eroi con Goku che sconfigge il nemico e salva la Terra da ogni pericolo. Dragon Ball Daima non cambia molto la formula, tuttavia, questa volta a ottenere un lieto fine sono anche i villain. I precedenti nemici di Dragon Ball vengono distrutti o diventano fastidiosi sullo sfondo come Pilaf. Anche se sopravvivono, i cattivi raramente ottengono un futuro felice.

I cattivi principali in Daima non erano così malvagi come i più grandi cattivi di Dragon Ball Z. Persino Gomah, il principale antagonista e la più grande minaccia per Daima, non era nemmeno lontanamente malvagio come Freezer o Cell. I cattivi corrispondono al tono più leggero di Daima e i loro destini finali sono interpretati in modo molto più gentile rispetto ad altri nemici. Quando Freezer è stato tagliato a metà o Cell è stato annientato in cenere in Dragon Ball Z, è stato molto più catartico per quanto fossero malvagi quei personaggi. Non sarebbe stato altrettanto soddisfacente se avessimo visto i cattivi in ​​Daima morire in modi dolorosi. Persino Gomah e Degesu, che apparentemente hanno avuto la fine peggiore di tutti i cattivi, hanno avuto probabilmente un esito ideale grazie alla presentazione nei titoli di coda.

Se ci fossero dei cattivi che meritassero di più un’annientamento simile a quello di Cell, sarebbero Gomah e Degesu in Dragon Ball Daima. Questi due cattivi sono emersi per rubare le Sfere del Drago della Terra in modo che Gomah potesse sbloccare il Terzo Occhio Malvagio per diventare potente e mantenere il suo regno come Re Supremo dei Demoni. Nonostante la sua bassa statura, Gomah è diventato una minaccia importante per i protagonisti, raggiungendo i livelli di Jiren quando usava tutta la potenza del Terzo Occhio Malvagio. Degesu è stato il fedele servitore di Gomah ed è il fratello del Supremo Kai, sebbene molto meno benevolo.

Tuttavia, le azioni più atroci della coppia derivano principalmente dalla trasformazione degli eroi della Terra in bambini e dall’essere sovrani incompetenti. Gomah è più un cattivo da barzelletta, con la sua bassa statura e la personalità esagerata che lo rendono un nemico meno da prendere sul serio. Considerando quanto fosse caotico il Reame dei Demoni sotto il dominio di Gomah, il Sovrano dei Demoni probabilmente meritava di perire per mano di Super Saiyan 4 Goku. Ma invece di morire, Gomah e Degesu vengono intrappolati in una bottiglia in modo simile a come Re Piccolo è stato catturato nella Rice Cooker nell’anime originale di Dragon Ball.

Mentre il destino di Gomah e Degesu sembra crudele, la presentazione mostrata nei titoli di coda rivela il duo che vive in un luogo mistico con un bellissimo faro e uno scenario meraviglioso. Anche se probabilmente sono bloccati per sempre nella bottiglia, hanno praticamente tutto ciò di cui hanno bisogno, compresi i videogiochi e un posto dove dormire. Chi ha bisogno del Reame dei Demoni quando puoi vivere senza pagare l’affitto in un posto pieno di tutte le necessità che potresti mai desiderare?

La dottoressa Arinsu, antagonista secondaria e sorella del Supremo Kaiohshin, era la cattiva più astuta e manipolatrice di Daima. Tuttavia, non è mai stata eccessivamente crudele e ha ottenuto ciò che voleva. Il suo obiettivo era usurpare Gomah per diventare sovrana del Reame dei Demoni. Invece, Majin Kuu ha preso il controllo del Reame dei Demoni dopo la sconfitta di Gomah. Fortunatamente, Kuu avrebbe nominato la dottoressa Arinsu il suo “Vice-Re”, rendendola essenzialmente la co-sovrana del Reame dei Demoni. Kuu non è molto intelligente, quindi la dottoressa Arinsu probabilmente avrebbe preso tutte le decisioni comunque, dandole ciò che voleva.

Neva, l’ultimo Namecciano nel Reame dei Demoni, aiutò Gomah e Degesu a ottenere le Sfere del Drago della Terra. Nonostante ciò, Neva non era realmente un antagonista in Dragon Ball Daima. Avrebbe aiutato Goku e gli altri fornendo un retroscena molto necessario. Fu anche in qualche modo coinvolto nella trasformazione di Goku in Super Saiyan 4 durante il suo combattimento con Gomah. Neva diventa ministro del Re Supremo dei Demoni Kuu e del Vice-Re Dr. Arinsu, dando ai Namecciani una rappresentanza adeguata nel Reame dei Demoni.

Dragon Ball Daima offre ai fan un bel cambio di ritmo per il franchise, presentando ai fan un conflitto con una posta in gioco più bassa in cui tutti se ne vanno in un posto migliore. Alcune persone potrebbero preferire i lati più oscuri dei migliori archi narrativi di Dragon Ball Z, ma è bello vedere i cattivi avere i loro archi narrativi e uscirne migliori di quanto non fossero all’inizio.

Fonte – Comicbook