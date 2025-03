Dragon Ball Daima: l’anime ha svelato il messaggio nascosto legato ai titoli?

Dragon Ball Daima è l’ultimo progetto di Akira Toriyama, con il mangaka che ha scritto la storia, disegnato i personaggi e supervisionato la produzione. La storia si svolge poco dopo la Saga di Majin Bu, quando Goku e i suoi amici si ritrovano trasformati in bambini. Il colpevole dietro questo è il nuovo Re Supremo dei Demoni Gomah, che sale al trono dopo la morte di Darbula. La ragione è la paura di Gomah che guerrieri così potenti possano un giorno attacchere anche il Mondo dei Demoni.

La storia continua mentre Goku e gli altri viaggiano in questo mondo nella speranza di ottenere le loro sfere del drago. L’anime ha catturato i cuori dei fan con una splendida animazione, un’ampia creazione del mondo e un adorabile design dei personaggi. Quando l’anime è entrato nella sua fase finale, ha incluso una trasformazione inaspettata, ossia una nuova versione del Super Saiyan 4. Sebbene l’anime sia terminato, non ha risposto a una domanda importante che i fan stavano cercando, con un bizzarro messaggio presumibilmente in codice nei titoli degli episodi.

Durante lo speciale di Capodanno, All Night Nippon – Dragon Ball 40th Anniversary Special, il produttore esecutivo di Daima, Akio Iyoku, ha discusso della serie. Iyoku aveva rivelato che i titoli degli episodi avevano un significato nascosto, che sarebbe stato svelato solo dopo la conclusione della stagione.

Ogni titolo di episodio ha un personaggio evidenziato in rosso. L’idea era che questi personaggi dei venti episodi avrebbero avuto un significato speciale. Tuttavia, anche dopo la conclusione dell’anime, non c’era alcuna spiegazione legata ai titoli degli episodi. Poiché le lettere sono in giapponese, è più difficile per i fan di tutto il mondo capirne il significato. Anche se l’anime è terminato, Iyoku non si è ancora fatto avanti per spiegarlo. È possibile che contenga una sorta di gioco di parole, di cui non si può essere certi.

L’insider Herms98 su X ha provato a risolvere questo rompicapo trovando una risposta. Sebbene non spieghi tutto, l’utente ritiene che corrisponda a ciascuno dei venti episodi di Dragon Ball Daima. Il finale è andato in onda poco prima del 1° marzo 2025, il primo anniversario della scomparsa di Toriyama. Quindi, c’è la possibilità che Toei volesse includere un ultimo tributo nell’anime, usando ciascuno di questi personaggi una volta per tutti.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo i prossimi progetti legati al franchise. La scena post-credit di Daima ha lasciato spazio per possibili sviluppi futuri. Inaspettatamente, il terzo occhio, che ha concesso un potere immenso ai precedenti Re Demoni, non era un oggetto unico, poiché ce ne sono altri due disponibili in un misterioso negozio che vende strani beni di consumo che alterano lo stato chiamati medi-bug.

Fonte – Comicbook