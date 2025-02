Dragon Ball Daima: l’anime ha sbagliato escludendo Gohan?

Dragon Ball Daima è il nuovo progetto anime del franchise, che ha sancito il ritorno di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo, ma qualcuno manca all’appello. Si tratta di Gohan e Daima potrebbe aver commesso un errore non includendolo. Dragon Ball Daima ha introdotto Goku e Kaioshin il Supremo nel Reame dei Demoni per la prima volta nella lunga storia del franchise shonen.

Quando Daima ha rivelato per la prima volta che Goku e i Guerrieri Z sarebbero tornati bambini, Gohan era assente da tutto. Quello che sorprende è che Daima abbia deciso di escludere l’enorme potenziale che il figlio di Goku ha sempre dimostrato di avere.

La vistosa assenza di Gohan è ancora più notevole se si considerano gli sforzi che il franchise ha fatto negli ultimi anni per renderlo più importante. Gohan è stato il protagonista principale di Dragon Ball Z per un po’, ma poi è passato in secondo piano durante gli eventi dell’arco di Majin Bu. Quindi sfortunatamente è andato avanti per così tanto tempo che i fan si stavano semplicemente abituando a dimenticare tutto di Gohan mentre Goku e Vegeta continuavano a crescere verso nuove vette di potenza e a sconfiggere nemici più forti.

Ma grazie a Dragon Ball Super: Super Hero e ai contenuti aggiuntivi visti nell’uscita del manga che è seguita, Gohan non solo ha ottenuto il suo primo vero ruolo da protagonista, ma è rapidamente risalito ai livelli di Goku e Vegeta. Una nuova forma ha riportato Gohan sotto i riflettori, e ha fatto presagire che sarebbe tornato ad avere importanza ancora una volta, dato che Goku e Vegeta avrebbero apparentemente avuto bisogno del suo aiuto per affrontare ciò che sarebbe successo dopo. Ma questo è stato ben lontano da ciò che è realmente accaduto con Dragon Ball Daima che ha fatto tornare tutto indietro.

È un vero peccato che Gohan sia stato completamente ignorato, perché sarebbe stato una figura piuttosto divertente nel Regno dei Demoni. Mentre Dragon Ball Daima si avvicina rapidamente alla fine, sta diventando chiaro che si sarebbe concentrato principalmente su Goku in entrambi i casi. La prima metà della serie si è presa il suo tempo seguendo Goku e il Supremo Kaiohshin mentre viaggiavano tra il Terzo e il Secondo Mondo dei Demoni, solo per poi esplodere nel suo climax una volta arrivati ​​al Primo Mondo dei Demoni negli episodi finali.

Per quanto abbiamo imparato sui Namecciani e Glind, Gohan sarebbe stato un personaggio molto più intrigante da scoprire. Non solo ha avuto molto più tempo con Piccolo e il Supremo Kaiohshin di quanto ne abbiano mai avuti Goku o Vegeta, ma è anche molto più interessato a imparare in generale. Gohan sarebbe stato un personaggio divertente da seguire, e lo è ancora di più visto che lo vediamo sempre meno. Dopo tutto questo costruirlo, Dragon Ball è tornato a metterlo di nuovo sullo scaffale. È un peccato.

