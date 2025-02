Dragon Ball Daima: il trailer del finale anticipa una trasformazione per Goku

Dragon Ball Daima si concluderà più avanti questo mese con il ventesimo episodio in onda venerdì 28 febbraio. I guerrieri Z cercano di affrontare contemporaneamente personaggi come Majin Du, Majin Ku, il Tamagami e un Gomah superpotente e la serie spin-off ha una nuovissima sorpresa per i fan degli anime. Pubblicando un nuovo trailer per il gran finale (visibile cliccando qui), Daima invoca ancora una volta il potere del Super Saiyan 3 e questa volta toccherà a Goku. Il protagonista seguirà le orme di Vegeta sfruttando questa trasformazione.

Vegeta che si trasforma in un Super Saiyan 3 è stata una delle più grandi sorprese della prima stagione di Dragon Ball Daima. In generale, molti fan credevano di rivedere più questa trasformazione, con il Principe dei Saiyan che non ha mai usato questa forma nel franchise. Mentre Vegeta ha colmato il divario con Goku grazie all’apprendimento di questa tecnica, l’interpretazione della forma dell’ex cattivo sembra molto diversa da quella di Son. I capelli di Vegeta non si curvano all’indietro fino ai piedi, ma piuttosto, si drizzano all’indietro, fungendo da omaggio a uno dei design originali del Super Saiyan 3.

Al momento, il futuro di Daima rimane un mistero poiché non si sa se la storia continuerà con stagioni future o se è semplicemente un modo per anticipare il ritorno di Super. Da quello che possiamo vedere nel trailer più recente, visibile di seguito, i Guerrieri Z hanno ancora molte sfide da affrontare.

Ancora una volta prendendo spunto da Dragon Ball GT, le iterazioni in miniatura dei protagonisti di Daima possono comunque accedere alle loro numerose trasformazioni. Anche se i due nuovi Majin potrebbero non reggere il confronto con il loro predecessore, Majin Bu in termini di potenza, di sicuro daranno un bel filo da torcere a Goku e gli altri.

Con la fine di Dragon Ball Daima, i fan hanno alcune buone notizie da aspettarsi alla fine di questo mese. Toyotaro, il mangaka che prenderà le redini di Akira Toriyama per il futuro del manga, sta rilasciando un nuovo capitolo speciale che continuerà la serie shonen. Seguendo Goten e Trunks nei loro recenti dirottamenti dei supereroi, i lettori devono ancora ricevere notizie sul ritorno della serie principale, anche se questo one-shot è una buona notizia per coloro che si aspettano di vedere Black Freezer ottenere finalmente una rivincita con Goku e Vegeta.

Fonte – Comicbook