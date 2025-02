Dragon Ball Daima: il produttore svela i primi dettagli sul finale

Mancano solo pochi episodi prima della fine di Dragon Ball Daima. E visto che manca poco, molti fan si chiedono se la conclusione dello show potrebbe portare a un annuncio a sorpresa riguardo il ritorno di Dragon Ball Super. In una nuova intervista con il produttore Akio Iyoku, sono stati rivelati maggiori dettagli per il ventesimo episodio dell’ultima serie anime.

Nella recente intervista, Iyoku ha condiviso un bel po’ di dettagli riguardo le origini di Daima e come fosse collegato a nientemeno che Dragon Ball GT. Per quanto riguarda il finale imminente, ecco cosa ha condiviso Akio:

“Ci sono scene d’azione che soddisferanno pienamente le aspettative di tutti. La battaglia culminante è assolutamente incredibile! Ci sono parti della storia che puoi immaginare e parti che non puoi, ma forse andrà a finire in quel modo e forse no. Sono sicuro che dirai “Wow!” Se lo guardi di nuovo dall’inizio, sono sicuro che ti piacerà ancora di più“.

Darò che Daima è stato modellato su Dragon Ball GT, il produttore dell’ultimo anime era più che disposto a condividere una spiegazione: “Ero consapevole della generazione sui 30 anni e oltre che è cresciuta e ha figli. Volevo realizzare un anime che genitori e figli potessero guardare insieme. Sono la generazione che ha guardato “Dragon Ball GT” da bambini. Ne ero consapevole e il mio tentativo di creare una nuova serie anime come “GT” è diventato il punto di partenza“.

Akio è andato anche oltre, spiegando come Akira Toriyama abbia avuto l’idea di trasformare tutti i Guerrieri Z in bambini, anziché solo Son Goku: “Non avrei mai pensato che tutti sarebbero tornati piccoli, ma ovviamente è stata un’idea del sensei. “GT” significa “Grand Touring” e stiamo cercando di rappresentare un’avventura anche in “DAIMA”. Avrà un flusso e una forma diversi da “Super”, dove Goku migliora costantemente la sua forza. Anche se Goku è piccolo, vederlo combattere a passi da gigante usando il suo bastone Nyoibou mostra un fascino diverso da “Super“.

Mentre l’anime di Dragon Ball Super rimane nel limbo dopo la conclusione della serie televisiva e l’uscita di film come Broly e Super Hero, il manga è pronto a tornare questo mese. Invece di dare il via a una nuova serie di capitoli, uno speciale one-shot metterà ancora una volta Goten e Trunks al centro dei riflettori mentre continuano a combattere come supereroi mascherati.

