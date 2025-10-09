Dragon Ball Daima: il produttore spiega cosa ha portato al finale deludente

Dragon Ball Daima, l’ultimo progetto firmato Akira Toriyama, ha deluso gran parte dei fan con il finale dopo una serie di episodi entusiasmanti.

Il team creativo che ha lavorato al ritorno di Goku e dei Guerrieri Z sul piccolo schermo, ha finalmente spiegato che la scelta che ha portato a quel finale è legata a una cattiva pianificazione dell’uscita dell’anime.

Daima celebra il 40° anniversario del debutto del manga, scritto e disegnato dal compianto Akira Toriyama, sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Dopo la conclusione di Dragon Ball Daima, il team creativo ha costantemente rivelato aspetti della sua produzione che hanno reso le cose molto più chiare ma ora è emerso con chiarezza che la storia di Daima è stata scritta mentre si svolgeva.

Il produttore del franchise Akio Iyoku ha spiegato che la storia dell’anime non era completata al 100% quando è iniziata la produzione dell’anime. “Avevamo ricevuto circa metà della storia originale, forse fino all’episodio 9 o 10. E poi, mentre la produzione era già in corso, abbiamo ricevuto le sceneggiature dal maestro Toriyama per gli episodi dal 10 in poi e le abbiamo realizzate“.

Iyoku ha confessato che il team ha dovuto lavorare alla produzione con un po’ di nervosismo e suspense, per poi rimanere sorpreso dalla direzione presa dall’anime.

Secondo quanto detto dal produttore giapponese, il team ha lavorato sul finale stesso più e più volte per adattarlo meglio al flusso, in quanto sembrava che tutto stesse prendendo forma man mano che gli episodi venivano sviluppati.

“Per quanto riguarda il flusso del finale, l’abbiamo rifatto più e più volte. Siamo stati messi alla prova nel trovare la sequenza e i contenuti migliori“, ha rivelato Iyoku.

E nonostante il produttore non abbia parlato in modo dettagliato di come il finale di Dragon Ball Daima sia stato sviluppato diversamente, è certo che le sue aspettative erano diverse per i piani iniziali erano diversi.

Da queste parole si possono comprendere meglio le difficoltà che ha dovuto affrontare il team con Daima, che hanno portato all’esclusione di di alcuni elementi narrativi non esplorati, come le Fusion Bug.

Il team non aveva a disposizione una storia completa da elaborare episodio per episodio, dunque in questo scenario il finale deludente diventa più comprensibile .