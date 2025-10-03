Dragon Ball Daima: i produttori svelano una curiosità sul primo episodio

L’anno scorso l’amatissimo mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, è scomparso tragicamente lasciando tutti i fan sconvolti. Tuttavia ha avuto modo di lavorare al suo ultimo progetto per commemorare il 40° anniversario del franchise. Parliamo di Dragon Ball Daima, la nuova serie anime di 20 episodi che catapulta Goku e i Guerreri Z in una nuova avventura nel Regno dei Demoni per recuperare le loro Sfere del Drago in modo da tornare adulti. Infatti il nuovo Re dei Demoni, Gomah, si era recato sulla Terra per chiedere al Drago di trasformare Goku e dei suoi amici in bambini in quanto intimidito dalla loro potenza mostrata durante gli scontri contro Majin Bu.

Gomah non poteva usare le Sfere del Drago nel Regno dei Demoni poiché custodite dai potenti Tamagami ed è quello che accade nel primo episodio di Daima, che però si conclude con un cliffhanger confuso. Tuttavia, secondo un recente commento dello staff, il finale del primo episodio era intenzionale.

Ricordiamo infatti che l’episodio di debutto si conclude con una strana nota dopo che Gomah evoca Shenron. Le transizioni tra le urla dei personaggi non hanno fornito un quadro chiaro di ciò che stava accadendo, lasciando molti spettatori confusi. Ma grazie ai contenuti del cofanetto Blu-ray dell’anime, si scopre che alcuni membri dello staff tra cui Akio Iyoku, Aya Komaki e Yoshitaka Yashima, hanno condiviso degli aneddoti sulla produzione della serie.

La traduzione rivela che lo staff ha trascorso molto tempo cercando di capire come concludere l’episodio di debutto, che ha poi scatenato diverse segnalazioni da parte di tanti fan confusi. Pare, però, che fosse proprio quello che volevano i produttori dell’anime per non rivelare la forma infantile di tutti i personaggi.

Il commento ha rivelato molte informazioni interessanti sulle fasi di produzione della serie, incluso il fatto che la prima bozza della sceneggiatura ricevuta da Akira Toriyama era incompleta poiché all’epoca non sapeva come concludere la storia. Il team era anche preoccupato per la reazione iniziale degli spettatori, poiché il primo episodio includeva principalmente un riassunto della saga di Bu e la cospirazione di Gomah e Degesu, il fratello minore del Kaiohshin il Supremo.