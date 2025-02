Dragon Ball Daima ha trascurato un personaggio chiave?

Dragon Ball Daima ha regalato molti momenti graditi dal pubblico, tra cui la canonizzazione di diverse trasformazioni preferite dai fan e l’aggiunta di una nuova retroscena all’universo. Anche se inizialmente Daima è sembrato un goffo ritorno al classico Dragon Ball, la serie ha approfondito tante tradizioni legate ai Demoni, i Kaioshin e i Namecciani. Goku si è divertito in diversi combattimenti fantastici durante la serie e Vegeta ha finalmente raggiunto un’iconica forma di Super Saiyan che non era mai stata rivelata nel canone. Nel frattempo, anche Piccolo era lì ma è rimasto sempre da parte.

Solitamente ha sempre preso parte affrontando i villain occasionali e dato il suo contributo negli scontri finali. Ma il suo contributo in Daima era principalmente solo quello di fornire alcune informazioni sui Namecciani.

I Namecciani provengono dal Reame dei Demoni insieme ai Kaioshin, la cui razza si chiama ufficialmente Glind. Questa novità sui Namecciani avvicina la specie a come Akira Toriyama aveva originariamente presentato Re Piccolo e Dio. Tuttavia, nonostante tutte queste informazioni chiave rivelate sulla razza di Piccolo, il personaggio stesso non ha fatto nulla di degno di nota. Dragon Ball Daima ha trascurato completamente Piccolo.

Piccolo faceva parte del team principale che è andato nel Reame dei Demoni insieme a Goku, Vegeta e Bulma per salvare Dende e raccogliere le Sfere del Drago del regno. Il suo ruolo era quello di facilitare la nuova tradizione Namecciana, dando agli spettatori una migliore prospettiva sulla razza Namecciana. Piccolo ha anche rappresentato un contrasto più calmo contro l’impulsività di Goku e l’aggressività di Vegeta. Di tutti i personaggi principali di Daima, era quello più calmo e composto. Tuttavia, il suo ruolo è messo in ombra dai contributi del resto della squadra.

Goku ottiene la parte del leone nei combattimenti principali della serie, tra cui trasformazioni spettacolari consecutive negli episodi 18 e 19, mentre anche Vegeta è protagonista di alcuni momenti eccezionali in Daima. Anche il Kaiohshin Supremo dell’Universo 7 nella serie ha più da fare in Daima rispetto a Piccolo. Il Kaiohshin Supremo ha ricevuto uno sviluppo del personaggio più profondo in Daima rispetto alle serie precedenti. I nuovi personaggi mettono anche in ombra Piccolo con le loro nuove personalità esagerate e rumorose.

Sebbene il ruolo di Piccolo in Daima risulti uno spreco, ha ricevuto comunque più spazio del resto dei personaggi. Goku e Vegeta hanni ricevuto più tempo sullo schermo e scene di combattimento rispetto a qualsiasi altro personaggio del franchise. Piccolo potrebbe non aver contribuito molto in Daima, ma almeno faceva parte del gruppo che è andato nel Reame dei Demoni. Ogni altro personaggio ha scelto di rimanere indietro, compresi altri beniamini dei fan come Crillin e Gohan.

Fonte – Comicbook