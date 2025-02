Dragon Ball Daima è stato rilasciato nel 40° anniversario del manga per caso?

Dragon Ball Daima è una delle serie anime più popolari del 2024 che non solo ha sancito il ritorno della serie sul piccolo schermo, ma è anche l’ultimo lavoro di Akira Toriyama. La storia è ambientata tre anni prima degli eventi di Super e un anno dopo la fine della Saga di Bu in Dragon Ball Z. Dopo la sconfitta di Bu e la morte del Re dei Demoni Darbula, Gomah diventa il nuovo re. Tuttavia, teme i poteri di Goku e dei suoi amici, preoccupandosi costantemente che possano invadere il Regno dei Demoni. Dragon Ball l’anno scorso ha celebrato il 40° anniversario dal suo debutto, e sembrava il modo perfetto per celebrare l’eredità del defunto Toriyama.

I fan sono stati più che felici di guardare questa incredibile serie nello stesso anno che commemora lo storico debutto del manga su Weekly Shonen Jump. Ma, il direttore esecutivo della serie conferma che il 40° anniversario è stata solo una coincidenza per Dragon Ball Daima.

Il 17 febbraio, il sito di notizie giapponese Sakigake ha pubblicato un’intervista con Aio Ino, il direttore esecutivo di Daima. Quando nell’intervista gli hanno chiesto di condividere i suoi pensieri sull’uscita di Daima nel 40° anniversario, ha risposto: “Non è stato fatto solo perché era il 40° anniversario, ma sono molto felice che siamo stati in grado di pubblicarlo esattamente in quella pietra miliare“.

Ino aggiunge inoltre: “È incredibile che vada avanti da così tanto tempo, ma ho la sensazione che siamo finiti qui preparandoci per quello che faremo dopo e poi per quello che faremo dopo ancora. Non ha funzionato come speravamo, quindi ci siamo preparati solo per quello che volevamo fare e alla fine, ci è sembrato che questa volta si adattasse al 40° anniversario“.

Racconta anche come è nato questo progetto. Mentre lavorava a Super Hero, Toei propose a Toriyama di provare qualcosa di nuovo e originale. Ciò accadde sei anni fa e da allora l’anime è in produzione. Toriyama era più coinvolto in Daima che mai e Ino crede che il mangaka abbia apprezzato l’atmosfera dei personaggi che andavano in un mondo diverso.

Il 2024 segna il 40° anniversario del manga originale di Dragon Ball e nello stesso anno Daima è andato in onda. I fan sono stati più che onorati di vivere l’ultima opera di Toriyama dopo la sua morte che risale a marzo 2024. Oltre a scrivere la storia, ha lavorato sul character design, sui veicoli e sulla visione del mondo.

