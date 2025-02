Dragon Ball Daima e il SSJ 4 adulto: come si presenta?

Dragon Ball Daima ha realizzato uno dei sogni più grandi degli appassionati del franchise: il Super Saiyan 4. Dopo tantissimi anni dove la trasformazione è rimasta solamente relegata alla serie “GT”, che come ben sappiamo non è canonica, l’attuale trasmissione della nuova serie di Dragon Ball ha cambiato le carte in tavola, rendendo canonica una delle versioni di Goku più apprezzate di sempre. Ma come si presenta questa versione adulta che abbiamo visto in Daima?

Un grande ritorno

Nella scorsa puntata, l’anziano Namecciano Neva aveva aiutato Goku a risvegliare la trasformazione vista in Dragon Ball GT, permettendo al Saiyan di sfruttare un potere nascosto all’interno della sua coda. Nel nuovo episodio invece, dopo che Glorio ha usato il Drago del Regno dei Demoni per riportare i protagonisti nelle loro forme adulte, mantenendo a quanto pare anche le trasformazioni raggiunte nella loro forma bambina, come Goku con il SSJ 4, quest’ultimo ha creato un nuovo momento iconico per il franchise.

La rivelazione ha entusiasmato i fan, che hanno notato alcune differenze con la forma vista in “GT” e Dragon Ball Heroes. Goku non sfoggia la chioma nera caratteristica ma dei capelli rossi. La modifica è stata voluta da Toriyama per dare un tocco diverso al tutto.

Perché in Super Goku non usa il Super Saiyan 4?

Sappiamo già che ve lo staccavate chiedendo: perché in Super la trasformazione non c’è? Una spiegazione possibile è che tale forma sia legata al Regno dei Demoni e possa essere utilizzata solamente in quella dimensione. Neva non ha spiegato il processo che ha permesso a Goku di trasformarsi, quindi potrebbero esserci limiti ancora sconosciuti.

Con un solo episodio rimasto prima della conclusione, c’è ancora tantissimo da scoprire e i fan sono impazienti di vedere come si concluderà questa grandissima avventura. Voi cosa ne pensate di questa nuova trasformazione?