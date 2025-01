Dragon Ball Daima: Darbula non era così spietato come sembrava

L’episodio più recente di Dragon Ball Daima ha riportato in azione uno dei personaggi più iconici dell’arco di Majin Bu di Dragon Ball Z. Stiamo parlando di Darbula, che i fan hanno rivisto con un flashback, che ha rivelato in realtà che il Re dei Demoni Dabura non era così malvagio come sembrava.

Daima ha raggiunto il culmine narrativo poiché Goku e gli altri sono finalmente arrivati ​​nel Primo Mondo dei Demoni. I fan stanno ancora assistendo ad alcune importanti rivelazioni sul Reame dei Demoni nel suo complesso. In precedenza era stato anticipato che il Re Supremo dei Demoni, Gomah, voleva impossessarsi del Terzo Occhio Malvagio e l’ultimo episodio ha rivelato che Darbula lo aveva effettivamente fatto sparire per rovesciare il precedente Re Supremo dei Demoni, suo padre Abura. In più, il flashback ha lasciato intendere che Darbula non fosse del tutto malvagio.

L’episodio 15 di Dragon Ball Daima continua la precedente lotta di Goku e degli altri nel Primo Mondo dei Demoni. Gomah scopre che Hybis ha indossato distrattamente il Terzo Occhio Malvagio per tutto questo tempo come fibbia della cintura. È qui che la narrazione riempie alcuni elementi cruciali del passato, per spiegare come Hybis sia arrivato a possedere l’Occhio in primo luogo. Si scopre per prima cosa che il Terzo Occhio Malvagio era qualcosa tramandata attraverso i precedenti Re Supremi dei Demoni per rappresentare il loro potere e la loro autorità. Possedendo un potere terribile, un Re dei Demoni che indossa l’occhio sulla fronte avrebbe a sua disposizione un potere “ultraterreno”.

Si dice che sia uno strumento che i Re dei Demoni Supremi del passato usavano quando “necessario”, ma le cose cambiarono quando il padre di Darbula, Abura, divenne il Re dei Demoni. Attraverso un flashback si vede Darbula che aveva segretamente incaricato un altro demone di intrufolarsi e rubarlo. Volendo poi nasconderlo nel Terzo Mondo dei Demoni, perde il contatto con il demone che glielo aveva rubato e perde l’occhio. Ma non è l’occhio che voleva, bensì il trono.

Ciò che è importante di questa rivelazione, tuttavia, è il fatto che Darbula voleva semplicemente sbarazzarsi dell’occhio per superare suo padre e prendersi il trono. L’episodio non chiarisce se abbia dovuto o meno compiere un atto violento per arrivare al potere, ma è importante sottolineare che non voleva il potere dell’occhio stesso. Il piano originale era di rubare e poi nascondere l’occhio solo per tenerlo lontano dalle grinfie di suo padre, e questo dipinge davvero un quadro molto diverso di Darbula nel Reame dei Demoni.

