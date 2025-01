Dragon Ball Daima svela l’arma più potente del Reame dei Demoni

Dragon Ball Daima vede i Guerrieri Z impegnati a cercare le Sfere del Drago del Reame dei Demoni per annullare il desiderio espresso da Gomah e Degetsu, ma questo luogo nasconde qualcos’altro di molto potente. Daima non solo ha dato una panoramica del passato del “Terzo Occhio Malvagio”, ma ha anche rivelato che Goku e i suoi amici avevano questo manufatto in loro possesso per tutto questo tempo.

Nella scena del flashback, il narratore dell’anime spiega che il “Terzo Occhio”, ovvero il “Tertian Oculus”, è un manufatto che i precedenti Signori dei Demoni indossavano sulla fronte. L’occhio stesso possiede un “terrificante potere magico” che si può guardare in azione con il padre di Darbula, Abura. Durante questa sequenza, Abura si trasforma in una versione molto più grande di se stesso e sembra che suo figlio sia responsabile della precedente scomparsa. Cercando di usurpare il trono di suo padre e prenderlo per sé, Darbula fa rubare il Terzo Occhio da un suo subordinato, ma questo scagnozzo si imbatte in qualche guaio. L’Occhio viene perso a causa di un incontro inaspettato, solo per essere trovato da una figura inaspettata, Hybis.

Hybis non ha idea di cosa sia il Terzo Occhio Malvagio, in quanto lo ha trovato in una precedente caccia nel Regno dei Demoni e lo ha preso con sé. Con Gomah e Degetsu che lo individuano mentre monitorano i Guerrieri Z, Kaioshin il Supremo del Regno dei Demoni ha il compito di recuperarlo.

Ciò che potrebbe essere ancora più divertente è che Hybis perde la sua cintura nell’ultimo episodio di Dragon Ball Daima mentre la scambia con un cappello piuttosto grande. Dato che Goku ei suoi amici sono impegnati a combattere le forze di Gomah, non si accorgono che il loro compagno demone ha commesso un terribile errore.

Daima, stando a un recente aggiornamento involontario di Hulu, dovrebbe concludersi con il ventesimo episodio. Sebbene non ci sia nessuna conferma di una seconda stagione, questo potrebbe benissimo essere il gran finale di questa storia mentre i fan aspettano notizie per vedere se Toei Animation riporterà in scena Dragon Ball Super.

Fonte – Comicbook