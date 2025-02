Dragon Ball Daima: cosa aspettarsi dal finale di stagione

Dragon Ball Daima è prossimo alla conclusione, quindi i fan sono impazienti di scoprire quello che bisognerà aspettarsi dell’episodio finale dell’anime. Sebbene non fosse originariamente pianificato in questo modo, Dragon Ball Daima è finito sugli schermi durante il periodo di celebrazione del 40° anniversario dal debutto della serie manga su Weekly Shonen Jump. La serie manga di Akira Toriyama ha visto tantissimi progetti anime e manga nel corso dei decenni fino ad arrivare al recente Dragon Ball Daima. Si tratta però dell’ultima storia supervisionata dallo stesso Toriyama e per questo contiene grandi sorprese.

Daima ha sorpreso i fan con ogni episodio da quando ha debuttato lo scorso autunno e ogni rivelazione è arrivata con alcuni cambiamenti significativi su come i fan hanno sempre visto il mondo della serie. Con il climax dello scontro finale contro il Re Supremo dei Demoni, Gomah, in corso, è tempo di prepararsi per il gran finale di Daima.

L’episodio 20 di Dragon Ball Daima si intitola “Maximum” e attualmente è programmato per il 28 febbraio in streaming su Crunchyroll e Netflix una settimana dopo. Questo concluderà ufficialmente la lotta contro Gomah e, ​​si spera, concluderà questa nuova avventura nel Regno dei Demoni in modo soddisfacente. Ci sono ancora alcune cose che la serie deve affrontare prima che possa concludersi. E poiché è ambientata prima degli eventi di Battle of Gods, non si vedrà nessuno di questi nuovi personaggi in un nuovo progetto.

L’episodio 19 di Dragon Ball Daima è arrivato con due grandi sorprese. La prima è stata Glorio che ha usato le Sfere del Drago del Reame dei Demoni per far tornare adulti Goku e gli altri. La seconda è stata vedere le nuovissime forme utilizzate nel loro pieno potenziale adulto. Il penultimo episodio di Daima non solo ha scatenato il Super Saiyan 3 Vegeta interamente, ma ha anche segnato il debutto del canonico Super Saiyan 4 di Goku.

Per i fan vedere i due guerrieri utilizzare queste forme è stato emozionante, soprattutto riguardo il Super Saiyan 4 che in precedenza era solo esclusiva di Dragon Ball GT, una serie però non canonica. L’ultimo episodio sarà sicuramente esplosivo e adrenalinico, ma soprattutto i fan dovranno aspettarsi altre chicche. Non dimentichiamo che Goku ha ancora con se il seme speciale che permette a due guerrieri di fondersi ed è molto probabile che Daima rivelerà una nuova fusione. Questo perché nonostante Goku e Vegeta abbiano sbloccato nuove potenti trasformazioni, Gomah riesce costantemente a recuperare ogni danno subito grazie al Terzo Occhio, che incrementa il potenziale offensivo di chi lo possiede in maniera straordinaria.

