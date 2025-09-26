Dr. Stone, l’ultima parte del finale ha un periodo di inizio

In base a quanto diffuso da Anime News Network, l’ultima parte del finale di Dr. Stone, ispirata al manga omonimo scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, avrà inizio nel 2026.

La parte finale si concretizza in un anime inedito, definito Dr. Stone: Science Future, e si tratta complessivamente della quarta stagione.

Il secondo trimestre, ovvero la seconda parte, si è concluso oggi 25 settembre e ha avuto inizio il 10 luglio. KANA-BOON ha eseguito la opening con la canzone intitolata “SUPERNOVA”. La cantautrice -otoha-, invece, ha eseguito la ending intitolata “no man’s world”.

La prima parte della quarta stagione dell’anime è cominciata a gennaio 2025 per concludersi a marzo.

Dr. Stone: Science Future è disponibile per la visione in Italia su Crunchyroll, così come le precedenti stagioni. Netflix, altresì, riproduce l’adattamento.

Dr. Stone è un manga ideato da Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e disegnato da Boichi (Sun Ken Rock).

In Giappone è uscito per Shueisha sulle pagine di Weekly Shonen Jump da marzo 2017 a marzo 2022, raggiungendo i 26 volumi complessivi. In Italia viene pubblicato da Star Comics.

Nel marzo 2020 Shueisha ha pubblicato lo spin-off del manga intitolato Dr. Stone Reboot: Byakuya, conclusosi con un totale di 9 capitoli. L’opera è stata realizzata da Boichi, mentre Inagaki ha svolto un ruolo di supervisione.

Lo spin-off, incentrato sulla figura del padre di Senku, Byakuya Ishigami, è disponibile anche in Italia per Star Comics dal marzo 2021.

L’anime si compone di quattro stagioni prodotte da TMS Enternainemnt.

Molte migliaia di anni nel futuro, dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l’umanità in pietra, si sveglia Senku Ishigami che è un ragazzo intelligentissimo dalla mente scientifica. Affrontando un mondo pietrificato e il totale collasso della civiltà, Senku si decide a usare il suo cervello per ricostruire il mondo grazie alla scienza. Iniziando col suo super forte amico d’infanzia Taiju Oki, risvegliatosi anche lui in quel periodo, iniziano a ricostruire la civiltà dal niente… Rievocando due milioni di anni di storia della scienza, dall’età della pietra a quella contemporanea, una storia d’avventura e di artigianato senza precedenti sta per iniziare!

È stata diffusa una prima key visual. Eccola di seguito: