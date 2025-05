Boichi (Dr. Stone) parla del successo dei manga in Occidente

Boichi si è fatto conoscere in tutto il mondo per diverse serie, ma quella più importante è Dr. Stone. La serie shonen si è conclusa nel 2022 e nel corso della sua serializzazione ha registrato importanti numeri di vendita. Uno dei motori principali del successo del manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi è sicuramente l’adattamento anime di TMS Entertainment, ed è una dinamica che si ripete per molti altri manga. Infatti, negli ultimi anni la popolarità del medium è esplosa, portando gli spettatori a interessarsi anche alla lettura del manga. Una di queste serie che ha trovato una sua nicchia in Occidente è Dr. Stone e Boichi, il mangaka che ha lavorato ai disegni, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul nuovo successo globale dei manga.

Boichi, autore di diverse sue serie come Sun-Ken Rock e The Marshall King, ha recentemente partecipato al Napoli Comic Con 2025, dove ha partecipato a un caffè stampa pubblicato da Lo Spazio Bianco. Nell’intervista Boichi ha espresso la sua opinione sul successo globale dei manga e degli anime in Occidente. La risposta di Boichi ha generalmente dipinto il successo dei manga come un dato di fatto, definendolo in particolare “un fenomeno naturale”.

Essendo nell’industria giapponese dei manga dal 2004, Boichi ha visto crescere il medium negli ultimi due decenni. Boichi ha spiegato nell’intervista che l’obiettivo principale del manga è intrattenere, ma che oltre a questo può offrire una varietà di generi che può attrarre un pubblico in continua crescita. Anche i lettori stranieri possono scegliere e spaziare tra i vari generi.

Data l’enorme popolarità degli shonen di combattimento in Occidente, è spesso facile dimenticare che questo medium ha altri generi da offrire come quello shojo, josei e seinen che sono ampiamente trascurati. Ce n’è sicuramente per tutti i gusti e, nonostante provengano dal Giappone, le storie raccontate nei manga possono essere apprezzate praticamente da chiunque.

In generale, come dice Boichi, con così tanta scelta, nei prossimi anni i manga cresceranno ulteriormente. Questo, ovviamente, solo se gli editor di manga continueranno a lavorare per rendere il medium più accessibile in tutto il mondo. Purtroppo, in questo specifico ambito c’è ancora molto da fare anche in termini di accessibilità visto che alcuni shojo e persino seinen come Berserk, non sono ancora accessibili in formato digitale.