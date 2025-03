Dr. Stone: la serie si è ispirata a una location della Dinsey

La quarta e ultima stagione del Dr. Stone è pronta a mostrare ai fan la “colonia americana”, una civiltà assemblata in parte grazie al nuovo cattivo, il Dr. Xeno. Quando la colonia è stata creata nel manga, il disegnatore, Boichi, aveva alcune idee su come sarebbe stato questo ambiente. Considerando che questa colonia è di natura americana, ha senso che il mangaka abbia tentato di richiamare l’estetica di uno dei luoghi più felici della Terra.

Il mangaka disegnatore di Dr. Stone, Boichi, ha spiegato l’origine della colonia americana affermando che Disneyland ha avuto una grande influenza sull’aspetto di questo luogo selvaggio. “Il design generale è ispirato a Disneyland, ma l’ingresso è intenzionalmente difficile da raggiungere, il che gli conferisce la funzionalità di una base militare. Questo insediamento include varie strutture come una pista di atterraggio e un porto. Mentre ho fatto riferimento a Google Earth per pianificare potenziali posizioni per queste strutture, quello non è stato l’aspetto più cruciale“.

Boichi ha anche parlato delle “rocce sotto il castello” sui social media, sperando di accendere l’immaginazione dei lettori con il loro posizionamento. “Ciò che conta davvero è la domanda: cosa sono quelle rocce sotto il castello? Il dottor Xeno e i suoi alleati hanno scoperto queste enormi formazioni rocciose e hanno costruito la colonia americana su di esse. Quelle rocce potrebbero essere i resti di un enorme meteorite caduto durante l’evento di pietrificazione o il risultato di qualche sconosciuto fenomeno geologico. Ho lasciato questo aperto all’immaginazione dei lettori, ma l’ho progettato con la convinzione che ci debba essere una ragione più profonda dietro la loro presenza“.

Come molti fan sanno, Dr. Stone concluderà la sua serie animata con questa quarta stagione, recuperando il ritardo con il manga che ha pubblicato il suo capitolo finale nel 2022. Al momento, non ci sono notizie su una serie sequel, sebbene la storia di Senku sia stata abbastanza conclusiva.

Anche se Dr. Stone potrebbe non tornare, Boichi è ancora al lavoro con nuovi progetti manga. Di recente, The Marshal King ha debuttato e conta solo quattro capitoli pubblicati finora.

Fonte – Comicbook