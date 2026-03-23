Dr. Stone: il manga raggiungere uno storico record di vendite

Dr. Stone è tra i manga shonen più amati e seguiti degli ultimi anni non solo in Giappone ma anche in tutto il mondo. E ad attestare tutto questo ci pensano i numeri di vendita dei volumi del manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi. Infatti la serie fantascientifica ha raggiunto il record di 20 milioni di copie in circolazione dell’intera serie i cui capitoli sono raccolti in 27 volumi.

Ricordiamo che Dr. Stone ha fatto il suo debutto sulle pagine della rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha nel 2017 e si è concluso nel 2022, ma nonostante il manga non sia più in lavorazione, i lettori sono rimasti affezionati alle vicende di Senku Ishigami. In Italia invece il manga è stato pubblicato da Star Comics dal 2018 al 2024. Questo nuovo record stabilito dalla serie Dr. Stone è sicuramente supportata dalla stagione finale della serie televisiva, che tornerà con l’ultima parte il 2 aprile di quest’anno.

L’anime è stato annunciato nel 2018 ed è prodotta dallo studio di animazione giapponese TMS Entertainment, con la regia affidata a Shinya Iino, la sceneggiatura a Yuichiro Kido, il character design a Yuko Iwasa e la colonna sonora a Tatsuya Kato, Hiroaki Tsutsumi e Yuki Kanesaka.

Le vicende di Dr. Stone sono ambientate in un mondo in cui da secoli l’intera umanità è stata tramutata in pietra a causa di una misteriosa catastrofe. Il protagonista Senku Ishigami, un giovane e geniale scienziato, riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi di fronte a una realtà completamente diversa da quella che ricordava, dove la natura è riuscita a riprendere il sopravvento sulla civiltà umana. Al suo risveglio, il ragazzo si ricongiunge al suo amico Taiju Oki, risvegliato grazie a un siero creato dallo stesso Senku. Insieme, i due sperano di scoprire la causa della misteriosa trasformazione in pietra e, nel frattempo, di trovare una cura per ricostruire la civiltà umana grazie al potere della scienza.

Il manga si è sempre distinto per la qualità grafica impeccabile di Boichi, che si è ampiamente fatto conoscere per aver realizzato uno spin-off di One Piece, intitolato Episode A, che racconta le avventure del passato di Ace dalla sua partenza dal mare orientale fino all’ingresso nel Nuovo Mondo, il tutto prima dell’incontro con Barbabianca.