Digimon Beatbreak: rivelato il trailer finale prima del debutto

Il conto alla rovescia è quasi finito: il trailer finale di Digimon Beatbreak è finalmente online e ci offre un primo assaggio dell’opening e del cast principale. La nuova serie anime, diretta da Hiroaki Miyamoto, debutterà il 5 ottobre e porterà nuova energia all’universo Digimon dopo circa due anni dall’ultima serie.

Questo nuovo capitolo della saga parte dal concetto originale di Akiyoshi Hongo e ci introduce a un mondo dove l’e-pulse, generata dai pensieri e dalle emozioni umane, diventa l’energia alla base del dispositivo di supporto Al “Sapotama”. Ma dietro questa incredibile tecnologia si nasconde un mostro terrificante, pronto a scuotere la quotidianità dei protagonisti.

Il giovane Tomorro Tenma si trova coinvolto in un’avventura straordinaria dopo l’incontro con Gekkomon, che appare all’improvviso dal suo Sapotama. Insieme a Kyo Sawashiro e agli altri membri del team di cacciatori di taglie “Golden Dawn”, Tomorro rinnova il suo impegno e la sua determinazione a proteggere il legame tra umani e Digimon.

Oltre al trailer, il pubblico può farsi un’idea della qualità visiva grazie al lavoro di Takahiro Kojima sui personaggi, Kenji Watanabe e Akihiro Asanuma sui Digimon, e all’ottimo lavoro artistico di Ayaka Jin. La colonna sonora è affidata ad Alisa Okehazama, mentre la produzione è a cura di Fuji Television Network, Yomiko Advertising e Toei Animation.

Crunchyroll continuerà a offrire agli appassionati una vasta selezione di titoli Digimon, tra cui Digimon Adventure (2020), Digimon Adventure tri. e Digimon Ghost Game, e sarà anche la piattaforma dove potremo seguire la nuova serie Digimon Beatbreak. In questo modo i fan avranno a disposizione un vero e proprio hub per immergersi nell’universo Digimon, recuperare le serie precedenti e restare aggiornati sulle nuove avventure dei loro Digimon preferiti.

Insomma, Digimon Beatbreak promette di portare i fan in un viaggio emozionante tra evoluzioni, misteri e battaglie spettacolari. Con l’apertura delle porte dell’universo Digimon, la domanda resta: quale nuovo futuro riusciranno a costruire insieme umani e Digimon?