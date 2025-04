Devil May Cry: svelato il nuovo design di Dante per la seconda stagione

Subito dopo l’uscita della prima stagione di Devil May Cry, Netflix non ha perso tempo a confermare una seconda stagione in lavorazione. Visto il modo in cui si è chiusa la stagione preliminare, i fan hanno accolto con entusiasmo la notizia del ritorno di Dante e di Vergil. Poco dopo questo annuncio, Netflix ha apparentemente offerto ai fan un’anteprima della seconda stagione di Devil May Cry in modo inaspettato, grazie a un nuovo video musicale della nuova canzone degli Evanescence.

Il creatore della serie Adi Shankar non ha mai nascosto di essere un grande fan della serie Devil May Cry. Molto prima della serie Netflix, si è spesso travestito da protagonista, persino in un recente evento di WWE Raw dopo il debutto della serie animata. Nella scelta della colonna sonora della serie, Shankar ha voluto rendere omaggio alle leggende dell’heavy metal di fine anni ’90 e inizio anni 2000 con brani come Papa Roach, Green Day, Rage Against The Machine e molti altri. La band Evanescence ha persino scritto una traccia inedita proprio per l’adattamento anime, e sembra che nel loro nuovo video musicale, i fan di Dante possano dare un’occhiata al suo aspetto per la seconda stagione cliccando qui.

Sebbene non sia confermato che queste nuove clip siano tratte dalla seconda stagione di Devil May Cry, i video riprodotti sullo sfondo del video musicale sembrano certamente tratti dai prossimi episodi. Dante ha i capelli più lunghi in queste nuove clip, oltre a un nuovo outfit, il che avrebbe senso considerando come si è conclusa la prima stagione. A causa del rapimento da parte di Darkcom, Dante è stato congelato, intrappolato in una soluzione che lo rende incapace di impedire al governo di invadere l’inferno. Fortunatamente, i demoni innocenti di questo regno hanno un protettore anche mentre Dante è rinchiuso, dato che il fratello di Dante, Vergil, sta prendendo il sopravvento.

Nel finale della prima stagione, Devil May Cry ha offerto un primo sguardo al potenziale villain della seconda stagione, e non ci riferiamo a Vergil. Nella serie originale, il nemico era Arius, il leader dell’organizzazione Uroboros. Sebbene il sequel del videogioco sia stato controverso tra molti giocatori, sembra che Shankar stia cercando di far sì che il villain giochi un ruolo importante nel futuro della serie animata.