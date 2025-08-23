Devil May Cry: Netflix svela il primo trailer della seconda stagione

Devil May Cry è una delle serie videoludiche pubblicata da Capcom ad aver caratterizzato gli anni 2000 e conquistato milioni di videogiocatori in tutto il mondo. Come spesso accade negli ultimi anni, molte serie videoludiche di successo ricevono un adattamento anime, ed è quello che Netflix ha fatto con Davil May Cry. Le vicende di Dante, infatti, hanno conquistato così tanto gli spettatori, da portare Neflix a confermare velocemente la seconda stagione di Davil May Cry. ormai diventata una delle serie animate di punta del servizio di streaming.

Netflix ha recentemente partecipato all’evento Anime NYC e per l’occasione si è concentrata su titoli come Splinter Cell, Blue Eye Samurai, Sakamoto Days e Record of Ragnarok. Ma ha anche condiviso il primo trailer della seconda stagione di Devil May Cry, visibile in fondo.

Dante, il protagonista, nel finale della prima stagione sconfigge il Bianconiglio, il principale antagonista dell’adattamento animato, con un retroscena complicato. Infatti subito dopo viene catturato dalla DarkCom, la losca agenzia governativa disposta a sconfiggere i demoni con qualsiasi mezzo necessario. Quindi Dante si ritrova intrappolato nel mondo dei demoni e non può impedire agli Stati Uniti di invadere il mondo parallelo e calpestare gli innocenti cittadini demoniaci che cercano di vivere una vita pacifica.

L’aspetto più importante del finale della prima stagione. è il debutto di Virgil, il fratello di Dante, impegnato a combattere contro DarkCom per salvare i demoni innocenti. Al momento non si conosce ancora il vero antagonista della serie, ma la prima stagione ha rivelato Arius, il presidente della Uroboroscattivo e villain del secondo gioco della serie, Devil May Cry 2.

Cosa bisognerà aspettarsi dalla seconda stagione? All’inizio di quest’estate, Adi Shankar aveva accennato che il suo piano era quello di espandere Devil May Cry e la narrazione della seconda stagione cambierà. Il regista e produttore cinematografico ha anticipato anche che sarà diversa stilisticamente e tonalmente rispetto alla prima.

Devil May Cry nasce come videogioco d’azione con forti elementi esplorativi per PlayStation 2, prodotto dalla Capcom nel 2001. I videogiocatori sono coinvolti nelle vicende del personaggio principale, Dante, che gestisce un’attività di caccia ai demoni per sradicare minacce soprannaturali. Nato dal guerriero demoniaco noto come Sparda, il pistolero dai capelli bianchi ha molte abilità che lo aiuteranno nel suo compito. Tra i tanti personaggi presente nella longeva serie di videogiochi, uno dei più importanti è suo fratello Virgil, che avrà un ruolo importante nella prossima seconda stagione dell’anime.