Devil May Cry: il nuovo trailer svela novità interessanti sulla serie

La nuova serie anime Devil May Cry di Adi Shankar arriverà su Netflix il mese prossimo e sono stati svelati nuovi dettagli con un nuovo fantastico trailer. Devil May Cry è sicuramente una delle nuove uscite anime più intriganti in arrivo questa primavera e Netflix trasmetterà ancora una volta una nuova interpretazione del franchise videoludico. Proprio come il creatore ha supervisionato una nuova versione di Castlevania per più stagioni, ora è il momento di supervisionare questa popolarissima serie d’azione Capcom attraverso quella che potrebbe essere un’esperienza anime divertente.

Devil May Cry debutterà su Netflix questo aprile e prima del debutto Netflix ha rilasciato un nuovo trailer, visibile cliccando qui, che mostra quello che i fan potranno aspettarsi. Non solo si possono riconoscere i villain e i personaggi dei videogiochi che faranno il loro debutto anime nella nuova serie, ma svela anche altri membri del doppiaggio del nuovo anime Devil May Cry.

Il progetto anime in questione uscirà ufficialmente su Netflix in tutto il mondo a partire dal 3 aprile e conterà otto episodi. Creato da Adi Shankar (che è anche produttore esecutivo e showrunner), Devil May Cry è una speciale collaborazione tra Shankar, Capcom e Netflix. L’ animazione sarà prodotta da Studio MIR (The Witcher: Nightmare of the Wolf, DOTA: Dragon’s Blood, The Legend of Korra), Alex Larsen sarò lo sceneggiatore e Hideaki Itsuno di Capcom e Seung Wook Lee di Studio MIR saranno i produttori esecutivi.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova interpretazione di Netflix e Adi Shankar di Devil May Cry, Netflix rilascia la seguente sinossi:

“In questo adattamento anime del popolare gioco Capcom e dalla visione di Adi Shankar, forze sinistre sono in gioco per aprire il portale tra il regno umano e quello dei demoni. In tutto questo è coinvolto Dante, un cacciatore di demoni su commissione, ignaro che il destino di entrambi i mondi pende dal suo collo“.

Quando la serie è stata annunciata per la prima volta, Shankar ha detto di essere onorato che Netflix e Capcom gli abbia affidato la guida del franchise. “Alex Larsen e io adoriamo questi personaggi, facciamo parte del fandom e giuriamo di superare l’asticella eccezionalmente alta che ci siamo prefissati“. Inoltre che la serie durerà più stagioni, proprio come Castlevania.

Fonte – Comicbook