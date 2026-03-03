Demon Slayer: L’Allenamento dei Pilastri arriva su Netflix a marzo

Per chi stava aspettando di recuperare l’ultima stagione comodamente in streaming, dal 3 marzo sarà disponibile su Netflix Demon Slayer: L’Allenamento dei Pilastri, quinta stagione dell’adattamento animato tratto dal manga di Koyoharu Gotouge.

Si tratta di un arco breve ma molto importante, composto da 8 episodi, che fa da ponte verso gli eventi più intensi della fase finale della storia. Dopo gli scontri sempre più spettacolari delle stagioni precedenti, qui il ritmo cambia. Meno battaglie immediate e più focus sulla preparazione, sulla crescita dei personaggi e sul peso delle responsabilità che stanno per affrontare.

Come suggerisce il titolo, l’attenzione si concentra sull’allenamento con i Pilastri, le figure più forti dell’Organizzazione Ammazzademoni. Per Tanjiro e gli altri è un momento cruciale, perché significa spingersi oltre i propri limiti fisici e mentali in vista di ciò che li aspetta. Non è solo una questione di tecnica, ma anche di determinazione, disciplina e consapevolezza del pericolo.

Al momento la stagione sarà disponibile sicuramente in versione sottotitolata. Per quanto riguarda il doppiaggio italiano, non c’è ancora una conferma ufficiale definitiva, ma considerando il percorso delle stagioni precedenti, molti fan sperano che arrivi anche questa opzione nelle prossime settimane.

L’Allenamento dei Pilastri non è l’arco più esplosivo in termini di combattimenti, ma è uno di quelli che costruiscono tensione e preparano il terreno per il gran finale. È il classico momento prima della tempesta, in cui tutto sembra rallentare, ma in realtà si sta caricando l’energia per qualcosa di molto più grande.

Se avevate rimandato la visione o volete fare un rewatch in vista dei prossimi capitoli animati, il 3 marzo è l’occasione perfetta per tornare nel mondo di Demon Slayer e rivedere Tanjiro mentre si prepara alla battaglia decisiva. È anche il momento giusto per riscoprire i Pilastri sotto una luce diversa, prima che la storia entri nella sua fase più intensa.