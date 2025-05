Demon Slayer – Infinity Castle: Tengen e Muichiro per il countdown del film

Demon Slayer: Infinity Castle continua ad accendere l’interesse del pubblico, aumentando l’hype con nuovi poster promozionali con al centro Tengen Uzui e Muichiro Tokito, due personaggi molto apprezzati dai fan.

L’attesissimo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle si avvicina e per alimentare l’attesa, Ufotable e Aniplex hanno lanciato una serie di poster promozionali per il “countdown dei 100 giorni”. Il primo a catalizzare l’attenzione è stato Tengen Uzui, l’ex Hashira del Suono.

Ritiratosi dopo la battaglia dell’Entertainment District, Tengen si mostra ora con un aspetto più maturo, i capelli sciolti e una nuova benda sull’occhio, segno delle cicatrici fisiche e interiori lasciate dalla grande guerra contro i demoni.

Nonostante non sia più attivo nel corpo degli Ammazza Demoni, Tengen resta una figura centrale nel franchise e la sua inclusione nel materiale promozionale lascia intendere che il suo ruolo nell’arco narrativo finale non sarà marginale. La sua presenza incarna la continuità e la resilienza di chi, pur segnato, continua a combattere.

Muichiro Tokito: il ritorno dell’Hashira della Nebbia

Accanto a Tengen, un altro personaggio a tornare in primo piano è Muichiro, l’Hashira della Nebbia, (come leggiamo dalle ultime al riguardo) che si è già guadagnato un posto tra le figure più amate dal pubblico grazie alla sua spettacolare evoluzione nell’arco del Villaggio dei Fabbri. Nel nuovo poster anche lui appare forte e determinato, pronto ad affrontare nemici sempre più letali.

Nel film Muichiro avrà un ruolo chiave nello scontro finale tra i Pilastri e i demoni di rango superiore, visto che dopo aver risvegliato il proprio Marchio da Ammazza Demoni il suo potenziale è ora ai massimi livello, anche se il pericolo sarà proporzionato alla sua forza. Se il film sarà fedelissimo al manga lo scontro che lo attende sarà decisivo e drammatico non solo per lui, ma per l’intera battaglia contro Muzan.