Demon Slayer: Infinity Castle – Il promo del film riaccende un’icona del passato

Con l’arrivo sempre più vicino del nuovo film dedicato all’arco “Infinity Castle”, che si prepara a chiudere il sipario su una delle serie più acclamate degli ultimi anni, Demon Slayer sta tornando nuovamente sulla cresta dell’onda, in vista del debutto nipponico del film previsto per luglio e della successiva uscita internazionale fissata all’11 settembre 2025.

Attraverso l’account ufficiale su X, la campagna promozionale del film ha preso vita con una serie di illustrazioni celebrative, pubblicate ogni giorno come conto alla rovescia in occasione del lungometraggio in uscita, così come leggiamo su Comic Book.

Le ultime due pubblicate sono entrate di getto nel cuore della community: nella prima vediamo Tanjiro in un’intesa posa da combattimento con in mano l’iconica spada, mentre nella seconda uno scatto davvero nostalgico richiama il settimo episodio della prima stagione, quando il protagonista incontro Muzan per la prima volta, sotto mentite spoglie di un tranquillo padre di famiglia.

Secondo la numerazione riportata nei post, sembra che Ufotable pubblicherà ben 100 illustrazioni esclusive fino al giorno dell’uscita, che sancirà l’inizio di questa trilogia cinematografica, pensata per adattare in tutta la sua interezza l’arco in questione, quello conclusivo di Demon Slayer.

Demon Slayer: una conclusione epica

Probabilmente, o senza dubbio, potrebbe essere una delle produzioni più ambiziose di Ufotable, lo studio celebre per le animazioni mozzafiato di Fate/Stay Night. Nel 2019 ha preso in mano le redini di Demon Slyaer, facendolo diventare un fenomeno mondiale: effetti spettacolari, regia da manuale e una cura maniacale nei dettagli hanno sancito nuovi standard per questo medium.

Con il manga che ha superato 150 milioni di copie in tutto il mondo e il film Mugen Train capace di frantumare ogni record con 507 milioni di dollari incassati a livello globale, questa nuova e conclusiva trilogia promette essere un evento davvero straordinario, che eleverà ancora una volta il mondo degli anime così come merita.