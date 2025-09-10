Demon Slayer: Il castello dell’infinito – svelata la quinta key visual con Zenitsu e Kaigaku

Nuovo regalo per i fan di Demon Slayer: è stata svelata la quinta key visual del film Demon Slayer: Il castello dell’infinito, e questa volta i protagonisti sono Zenitsu e Kaigaku. L’illustrazione li mostra in uno scontro carico di tensione e, insieme alla visual, è stato pubblicato su YouTube anche un breve video celebrativo intitolato “5th Key Visual Unlock PV”.

Il film è già nelle sale giapponesi e l’attesa per l’arrivo internazionale cresce di giorno in giorno. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno infatti confermato le date di uscita nei cinema di tutto il mondo: la distribuzione globale partirà ad agosto 2025 e in Italia potremo vederlo da domani 11 settembre. La pellicola sarà disponibile sia in giapponese con sottotitoli che doppiata in italiano.

Per chi si fosse perso gli ultimi sviluppi della storia, Il castello dell’infinito porta i protagonisti nel cuore della battaglia finale. Dopo i durissimi allenamenti dell’Hashira Training e gli scontri che hanno visto Tanjiro e compagni affiancare Hashira come Rengoku, Tengen, Tokito e Mitsuri, il momento decisivo è arrivato. Muzan Kibutsuji si manifesta nella residenza degli Ubuyashiki e trascina l’intero Corpo Ammazza-Demoni in un luogo misterioso: il castello infinito, fortezza dei demoni e teatro dello scontro conclusivo.

Questa nuova visual mette in primo piano Zenitsu, spesso percepito come il personaggio più insicuro del trio, ma qui pronto a fronteggiare il suo vecchio compagno Kaigaku. Una scelta che non solo anticipa momenti emozionanti, ma sottolinea anche il tema della crescita personale e dello scontro con i propri fantasmi del passato.

Con questa quinta illustrazione, l’attesa per il film cresce ancora di più. Ogni key visual uscita finora ha acceso discussioni e teorie tra i fan, e il film si conferma come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2025. Non resta che prepararsi: Il castello dell’infinito sta aprendo le sue porte e lo scontro finale è sempre più vicino.