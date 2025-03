Demon Slayer Film 2025: Il Castello dell’Infinito Arriva al Cinema

L’attesa è finita per i fan del Demon Slayer film 2025. Crunchyroll ha annunciato ufficialmente la data di uscita del primo film dell’epica trilogia finale, “Il Castello dell’Infinito”, che approderà nelle sale cinematografiche italiane e svizzere dall’11 settembre 2025.

Un Viaggio Cinematografico Unico

Il film, prodotto dal pluripremiato studio di animazione ufotable, rappresenta il culmine della popolarissima serie anime che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Questo Demon Slayer film 2025 sarà disponibile sia in versione sottotitolata che doppiata in italiano, promettendo un’esperienza cinematografica immersiva per tutti gli appassionati.

La Storia Dietro il Demon Slayer Film 2025

La storia segue Tanjiro Kamado, il giovane protagonista che si è unito alla Squadra Ammazzademoni con l’obiettivo di salvare sua sorella Nezuko, trasformata in demone. Questo nuovo capitolo porta gli spettatori in un luogo misterioso e pericoloso: il Castello dell’Infinito.

Dopo gli allenamenti dei Pilastri e l’improvviso attacco di Muzan Kibutsuji alla residenza Ubuyashiki, Tanjiro e i suoi compagni si trovano catapultati in questa fortezza demoniaca. Lo scontro finale tra la Squadra Ammazzademoni e i demoni sta per iniziare, promettendo sequenze di combattimento mozzafiato e colpi di scena emozionanti.

Il Successo Mondiale del Demon Slayer Film 2025

La saga di Demon Slayer ha già dimostrato il suo straordinario successo commerciale e di critica. Il precedente film, Mugen Train, detiene attualmente il record come film anime giapponese di maggior incasso di tutti i tempi, con oltre 500 milioni di dollari al botteghino mondiale. Su Rotten Tomatoes, ha ottenuto un impressionante punteggio del 98% dalla critica e del 99% dal pubblico.

Dettagli Imperdibili

Titolo : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito

: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito Data di Uscita : 11 Settembre 2025

: 11 Settembre 2025 Distribuzione : Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment

: Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment Produzione : ufotable

: ufotable Origine: Basato sul manga di Koyoharu Gotoge

Dove Seguire l’Avventura

Il film è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll, permettendo ai fan di ripassare le avventure precedenti in attesa dell’uscita cinematografica del Demon Slayer film 2025.

Crediti:

Storia Originale: Koyoharu Gotoge (JUMP COMICS/ SHUEISHA)

Regia: Haruo Sotozaki

Produzione: ufotable

Non perdetevi questo capitolo epico che promette di essere un punto di svolta nella saga di Demon Slayer. L’appuntamento è dal 11 settembre 2025 nei cinema italiani e svizzeri!

Immagine: ©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable