Demon Slayer batte One Piece e vince un premio importante

One Piece rappresenta una colonna portante della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha con la serie manga in corso da quasi trent’anni e attualmente nella saga finale. Allo stesso modo, anche l’adattamento anime è tra quelli più famosi e seguiti in tutto il mondo da spettatori di ogni età ed etnia. Tuttavia negli ultimi anni altre serie di successo si sono affermate, diventando diretti competitor di One Piece. Infatti un’importante serie televisiva ha battuto One Piece vincendo un importante premio ai Crunchyroll Anime Awards.

Crunchyroll ha finalmente svelato i vincitori degli Anime Awards 2025 e, con grande sorpresa dei fan di One Piece, Demon Slayer ha spodestato la serie di Toei nella categoria Miglior Serie Continuativa vincendo il premio con l’Arco dell’Addestramento dei Pilastri. Considerando il notevole miglioramento della qualità delle animazioni dell’Arco di Egghead nell’ultimo anno, l’esito è piuttosto sorprendente. Ma Demon Slayer si è davvero distinto come outsider agli Anime Awards, portandosi a casa la vittoria nella categoria di Miglior Animazione contro concorrenti come Dandadan, Freiren: Beyond Journey’s End e, a sorpresa, Solo Leveling.

Sebbene la sconfitta di One Piece possa sembrare sorprendente a prima vista, si è comunque aggiudicata il premio come Miglior Serie Continua negli ultimi due anni di fila. Solo nel 2019 ha perso contro Dragon Ball Super. Probabilmente ha influito anche la pausa di sei mesi dell’arco di Egghead, che potrebbe aver influito sulle sue possibilità di vincere anche quest’anno.

In quanto tale, molti potrebbero sostenere che sia un piacere vedere un’altra serie aggiudicarsi la vittoria e Demon Slayer se la merita decisamente. Demon Slayer ha regalato ai fan una stagione eccezionale dopo l’altra, con il film Mugen Train che si conferma ancora oggi il film d’animazione giapponese con il maggior incasso di tutti i tempi. Anche l’arco narrativo dell’Addestramento dei Pilastri, l’ultimo capitolo della serie, ha lasciato a bocca aperta i fan con il suo finale esplosivo. Ancora più importante, con la serie pronta a concludersi con l’imminente trilogia cinematografica, questa si potrebbe considerare l’unica occasione per Demon Slayer di aggiudicarsi il titolo.