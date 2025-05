Death Note: il leggendario anime arriva doppiato in italiano su Crunchyroll

Una notizia che farà felici i fan di Death Note: a partire dal 16 maggio 2025, la celebre serie anime è ufficialmente disponibile su Crunchyroll con doppiaggio in italiano. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai fan, soprattutto da chi aspettava da tempo di rivedere o scoprire per la prima volta questa iconica storia nella propria lingua madre.

Un cult che non ha bisogno di presentazioni

Death Note è tratto dal celebre manga scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata, e rappresenta uno dei titoli più influenti degli anni 2000. La trama segue le vicende di Light Yagami, uno studente modello che entra in possesso di un quaderno soprannaturale, il “Death Note”, capace di uccidere chiunque semplicemente scrivendone il nome. Guidato da un senso distorto di giustizia, Light si trasforma nel misterioso Kira e si scontra con il brillante detective L in una partita psicologica senza esclusione di colpi.

Un doppiaggio molto atteso

Anche se la serie era già disponibile in versione originale sottotitolata, il doppiaggio in italiano rappresenta un passo importante per avvicinare nuovi spettatori e per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente a chi preferisce godersi l’anime nella propria lingua. Il lavoro di adattamento e doppiaggio si presenta curato e rispettoso del tono originale dell’opera, riuscendo a valorizzare le intense performance dei personaggi.

Dove guardarlo

Il doppiaggio italiano di Death Note è disponibile in streaming su Crunchyroll, piattaforma che ne detiene i diritti per l’Italia. Gli episodi possono essere visti sia nella versione doppiata sia in lingua originale con sottotitoli, offrendo così massima flessibilità agli utenti.

Con questo importante aggiornamento, Crunchyroll continua a investire sulla localizzazione dei grandi classici dell’animazione giapponese, rendendoli accessibili a un pubblico sempre più vasto. Se non hai mai visto Death Note, o se vuoi riviverlo in una nuova veste, questa è l’occasione perfetta per farlo.