Deadpool: Samurai chiude con un omaggio a Naruto e alle leggende di Shonen Jump

È arrivato il momento dei saluti per Deadpool: Samurai, e lo fa nel modo più Deadpool possibile, con un finale sopra le righe, pieno di citazioni e con un omaggio che ha già fatto il giro dei social. Il capitolo 11 della seconda stagione segna la conclusione della serie, e Wade Wilson decide di congedarsi rendendo tributo a uno dei manga più iconici di sempre, Naruto.

L’illustrazione finale è un colpo d’occhio immediato per chiunque abbia anche solo sfiorato l’universo creato da Masashi Kishimoto. Il volto di Deadpool appare scolpito nella roccia, richiamando chiaramente il Monumento degli Hokage del Villaggio della Foglia. È una di quelle immagini che non hanno bisogno di spiegazioni.

Ma il tributo non si ferma lì. Al posto dell’emblema della Foglia compare il simbolo di Spider-Man, un riferimento diretto all’alleanza, e all’amicizia turbolenta, tra Wade e l’Uomo Ragno. E come se non bastasse, sulla fronte ispirata a Naruto spunta anche il celebre teschio di Luffy, il logo di One Piece. Un mix che mette insieme Marvel e le icone del Weekly Shonen Jump in un’unica immagine, quasi a voler celebrare un ponte creativo tra due mondi che fino a qualche anno fa sembravano lontanissimi.

Questo finale rappresenta molto più della chiusura di una serie. È il simbolo di una collaborazione tra Marvel e Shonen Jump che ha regalato momenti imprevedibili e crossover che nessuno avrebbe davvero immaginato di vedere sulla carta. Deadpool, personaggio che vive di rottura della quarta parete e citazioni meta, era probabilmente il candidato perfetto per un progetto del genere.

Vedere Wade salutare con un omaggio così esplicito a Naruto e agli altri giganti del manga è un piccolo evento per chi ama entrambi i mondi. Una chiusura ironica, sì, ma anche sorprendentemente rispettosa verso le opere che hanno segnato generazioni.