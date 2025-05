Molti fan conoscono molto bene studio MAPPA per serie anime come Jujutsu Kaisen, L' Attacco dei Giganti e Chainsaw Man. Ma oltre all' adattamento di queste serie famose in tutto il mondo, MAPPA si è anche cimentato nel genere isekai, stupendo i fan con l' inaspettato successo dell' adattamento di Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill [' ]