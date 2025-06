DanDaDan: il nuovo PV infiamma l’attesa per il ritorno dell’anime

La seconda stagione di DanDaDan, attesissimo ritorno dell’adattamento anime del manga di Yukinobu Tatsu, ha svelato un nuovo promotional video che ha subito acceso l’entusiasmo dei fan. Il video speciale, rilasciato in queste ore, offre un assaggio delle scene spettacolari e dell’azione travolgente che ci attendono, oltre a un’anteprima delle atmosfere cupe e delle nuove sfide che i protagonisti dovranno affrontare. Con il suo ritmo serrato e l’animazione di altissimo livello, il PV ha contribuito a rafforzare l’hype per quella che si preannuncia come una delle serie più seguite dell’estate 2025.

Il ritorno fissato per il 3 luglio 2025

La nuova stagione di DanDaDan inizierà ufficialmente la trasmissione il 3 luglio 2025. La notizia è stata nuovamente confermata insieme al rilascio del nuovo video promozionale, segnando così il conto alla rovescia per il ritorno di Momo Ayase, Okarun e degli altri eccentrici personaggi che hanno conquistato il pubblico con le loro avventure tra alieni, spiriti e forze paranormali. La serie sarà trasmessa in Giappone e disponibile in simulcast sulle principali piattaforme internazionali, garantendo ai fan di tutto il mondo di seguire gli episodi in contemporanea.

Un’estate all’insegna del paranormale

Con le sue atmosfere che mescolano horror, commedia e azione, DanDaDan ha saputo distinguersi sin dal debutto, diventando un titolo di culto tra gli appassionati. La seconda stagione si prepara a spingere ancora più in là i confini della serie, con nuove battaglie spettacolari, misteri sempre più intricati e sviluppi sorprendenti nei rapporti tra i protagonisti. Il PV ha già anticipato alcune delle sequenze più dinamiche, lasciando intuire che la qualità dell’animazione continuerà a essere uno dei punti di forza della serie.

L’appuntamento è dunque per il 3 luglio 2025: DanDaDan è pronto a tornare e a scuotere l’estate degli amanti degli anime.