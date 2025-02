Dandadan: il manga torna ufficialmente dalla pausa con grandi novità

Il manga Dandadan aveva annunciato una pausa di un mese dopo il capitolo 182. Sebbene il motivo sia ancora sconosciuto, il manga è ufficialmente tornato con il capitolo 183. E ci sono grosse novità dato che le cose hanno preso una piega inaspettata. L’arco narrativo in corso del manga evidenzia le difficoltà di Momo nel tenere il passo con la sua vita quotidiana, mentre è bloccata in un corpo più piccolo. Da quando l’arco narrativo di Danmanra è terminato, non è riuscita a tornare alle sue dimensioni originali. Fortunatamente, Momo ha ancora i suoi amici che la sostengono.

Prima della pausa, Seiko torna a casa e si prepara a partire con Momo e Vamola. Sebbene abbia trovato un modo, non sarebbe stato facile. Mentre gli altri bambini chiedono di andare con loro, Zuma porta l’uomo anziano rimasto intrappolato nel Danmanra. Dopo essere fuggito dalla scatola, sta invecchiando a un ritmo allarmante. Kinta si precipita da loro e dice che hanno trovato l’insegnante Kouki, così Aira e Okaru lo seguono per catturare il colpevole. Il nuovo capitolo di Dandadan, il 183, introduce nuovi villain con strane abilità e un colpo di scena orribile per Rin Sawaki.

Il capitolo 182 di Dandadan si concludeva con Rin Sawaki in pericolo, e adesso si scopre finalmente cosa le è successo. Il capitolo si conclude con le teste di Rin e di molti altri che fluttuano in aria. Mai cerca in lacrime di svegliare Rin. Tuttavia, nonostante il folle cliffhanger, Rin non muore davvero. Piuttosto, gli Yokai la maledicono. Aira, Okarun e Kinta corrono verso la scuola e vengono separati mentre affrontano diversi avversari. Aira si trova ad affrontare un gruppo di Yokai senza testa nella palestra e i suoi attacchi non hanno alcun effetto.

Capisce che questi Yokai sono imbattibili finché il detentore del potere non viene abbattuto. Il folklore giapponese presenta diversi Yokai con teste fluttuanti, ma quelli mostrati in questo capitolo sono simili ai Nukekubi. Questi mostri sembrano persone normali durante il giorno. Tuttavia, quando cala la notte, le loro teste si staccano dal collo e volano alla ricerca di prede umane. Ciò è simile a ciò che accade nel manga, quando uno di loro prende di mira Rin quando è in palestra.

Alla fine del capitolo, Aira è scioccata nel vedere la testa fluttuante di Rin e anche se è una combattente capace, questa sfida potrebbe essere troppo per lei. Circondata da Yokai che non subiscono danni, il capobanda non si vede da nessuna parte. Questo colpo di scena sarà sicuramente esplorato ulteriormente nel prossimo capitolo.

Fonte – Comicbook