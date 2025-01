Dandadan: annunciata la pausa invernale del manga

Il manga Dandadan ha annunciato una pausa improvvisa dopo aver pubblicato il capitolo 182. Il successo di Shonen Jump di Yukinobu Tatsu ha pubblicato il suo adattamento anime durante la stagione autunnale dell’anno scorso ed è rapidamente diventato uno dei preferiti dai fan. La popolarità della serie è salita alle stelle, guadagnandosi elogi da fan e critici. La seconda stagione dovrebbe uscire durante l’estate del 2025 e continuerà l’arco della casa maledetta. La prima stagione termina a metà di questo intenso arco, lasciando dietro di sé diverse domande senza risposta. Scopriremo il segreto dietro la stanza nascosta e lo spirito che ha perseguitato Jiji.

Momo e Okarun dovranno affrontare la più grande minaccia che abbiano mai affrontato. Tuttavia, il manga è molto più avanti nella storia, pubblicando già il suo decimo arco narrativo. Tuttavia, il manga ha annunciato una pausa improvvisa dopo aver pubblicato un capitolo il 20 gennaio 2025. È la prima pausa di Tatsu quest’anno e sarà anche lunga. Il motivo di questa pausa non è ancora stato annunciato, ma potrebbe essere perché Tatsu ha bisogno di tempo per affinare le sue abilità o semplicemente riposarsi. Dandadan tornerà il 24 febbraio 2025.

L’ultimo arco narrativo di Dandadan mette in luce le difficoltà di Momo, che non riesce a tornare alle sue dimensioni normali dopo essere fuggita da Danmanra. I suoi amici provano tutto il possibile per proteggerla. Kouki Yukishiro, una studentessa, attacca Momo con un coltello nel tentativo di rubarle i poteri. Viene ricattata dal conte Saint-Germain, il cattivo principale della serie. Mentre Momo e i suoi amici affrontano Kouki e la tirano dalla loro parte, la nonna Seiko cerca incessantemente un modo per aiutare la nipote.

Nel capitolo 182, torna a casa e si prepara a partire con Momo e Vamola. Tuttavia, mentre gli altri bambini chiedono di andare con loro, Zuma porta l’uomo anziano che è rimasto intrappolato nel Danmanra dalla settima elementare. Dopo essere scappato da lì, sta invecchiando a un ritmo incredibilmente veloce. Nel frattempo, Kinta si precipita da loro e rivela di aver trovato l’insegnante Kouki, quindi Aira e Okaru lo seguono per catturare il colpevole. Il capitolo si conclude con un’altra pausa mentre Kouki si ritrova di nuovo in pericolo.

Fonte – Comicbook