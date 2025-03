Dandadan: il manga segna un traguardo importante dopo il successo dell’anime

Dandadan tornerà sul piccolo schermo quest’estate, dopo che Science SARU ha introdotto la storia incredibile di Momo e Okarun con la prima stagione anime. Il manga shonen sta cavalcando l’onda del successo grazie all’adattamento anime, che come spesso accade, ha portato molti nuovi fan nel mondo scritto e disegnato da Yukinobu Tatsu. Infatti le vendite del manga sono salite alle stelle. Con diciotto volumi della storia stampata ora disponibili per i lettori, Dandadan ha rivelato che le vendite stanno raggiungendo livelli record.

Dandadan ha attualmente oltre dieci milioni di copie del manga in circolazione, dimostrando che Okarun e Momo stanno diventando nomi familiari per i fan. Mentre serie come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen sono terminate e storie shonen come One Piece sono nella loro saga finale, Tatsu non ha accennato al fatto che il suo manga si avvicini al gran finale nel futuro prossimo. Tenendo presente questo, significa che Dandadan è a un ritmo costante per aumentare la sua circolazione e le sue vendite ancora di più in futuro. Tuttavia va detto che Dandadan ha ancora molta strada da fare per competere con le colonne della rivista Shonen Jump.

Considerando come la prima stagione di Dandadan si è conclusa con un gigantesco cliffhanger, i fan degli anime si sono chiesti quando potersi aspettare il ritorno atteso di che Momo e Okarun sul piccolo schermo ancora una volta. Fortunatamente, i fan potranno tornare in questo bizzarro mondo a luglio di quest’anno. Ma al momento non ci sono informazioni circa una potenziale o precisa data di uscita. Tuttavia tutti gli episodio della prima stagione sono disponibili sia su Netflix che su Crunchyroll.

Lo scorso febbraio, la serie aveva circa otto milioni di copie del manga in circolazione, il che significa che la storia di Tatsu sta facendo grandi passi avanti in un lasso di tempo relativamente breve. Dandadan è diventato così popolare che Okarun e Momo hanno persino fatto il salto nell’universo Marvel. In un recente numero di Avengers Academy: Marvel’s Voices Infinity, entrambi i protagonisti dell’anime hanno ricevuto un esilarante cameo.

Fonte – Comicbook