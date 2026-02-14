Cygames Pictures diventa indipendente e Kagurabachi potrebbe essere il suo progetto di punta

Negli ultimi giorni sta circolando un leak molto interessante che riguarda Cygames Pictures, uno studio che negli anni si è fatto notare soprattutto per i suoi legami con il mondo dei videogiochi. Secondo un report emerso online, dal 6 aprile 2026 lo studio cambierà assetto, smettendo di essere una sussidiaria legata al settore gaming per concentrarsi completamente sull’animazione, con il nuovo nome di Cypic Co., Ltd.

L’idea alla base di questa mossa sarebbe piuttosto chiara: separarsi dal ramo videoludico per investire tutte le risorse nella produzione di anime e diventare uno studio di riferimento nel settore. Dietro al progetto ci sarebbe anche il supporto di CyberAgent, pronta a fornire capitali e tecnologia per spingere Cypic verso produzioni di alto livello.

Ed è qui che entra in gioco il nome che sta facendo impazzire internet: Kagurabachi. Sempre secondo i leak, il nuovo studio sarebbe incaricato di adattare il manga del momento, trasformandolo in uno degli anime di punta della nuova generazione. Alcune voci parlano addirittura di un approccio “budget illimitato”, con l’obiettivo di creare un prodotto visivamente spettacolare e con un forte potenziale da franchise. Ovviamente, per ora si tratta di rumor non confermati ufficialmente, quindi vanno presi con le dovute pinze.

Oltre a questo possibile progetto, Cypic avrebbe già in programma l’anime The World is Dancing per l’estate e nuovi film legati a Uma Musume, segno che la tabella di marcia è già piuttosto piena.

Se anche solo una parte di queste informazioni fosse vera, si tratterebbe di un cambiamento enorme per lo studio e di un segnale forte per l’industria. Kagurabachi potrebbe diventare uno dei titoli simbolo della nuova ondata di anime ad alto budget. Per ora resta tutto nel campo dei leak, ma la situazione è decisamente da tenere d’occhio, soprattutto nei prossimi mesi in cui potrebbero arrivare conferme ufficiali.