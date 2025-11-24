Kagurabachi: quando il mangaka si sente Batman

Negli ultimi anni Kagurabachi è diventato uno dei titoli più discussi della nuova generazione di Weekly Shōnen Jump, e insieme al successo del manga è cresciuta anche la curiosità intorno al suo autore, Takeru Hokazono. Un commento apparso nella rubrica settimanale degli autori della rivista ha fatto particolarmente sorridere i fan, mostrando un lato spontaneo e quasi giocoso del mangaka, ben lontano dalla durezza vendicativa che caratterizza la sua opera.

Nella sua nota pubblicata nei Weekly Shonen Jump Author Comments – numero #49 (2023), Hokazono ha dichiarato:

“Quando ascolto la colonna sonora di The Batman mentre cammino di notte, divento Batman.”

Una frase breve, ironica e perfettamente in linea con il tono surreale e tagliente tipico degli editoriali di Jump. È il genere di osservazione spontanea che rivela molto più di quanto sembri: un dettaglio che mostra quanto Hokazono ami immergersi nelle atmosfere che lo ispirano. In poche parole racconta un lato sincero del mangaka, ben distante dalle ombre e dalla tensione narrativa che caratterizzano Kagurabachi, ma proprio per questo ancora più affascinante.

Ciò che Hokazono ha realmente scritto è molto più genuino: una confessione semplice e divertita. Un autore che, come tanti fan, cammina di notte con le cuffie nelle orecchie e si immedesima per un attimo nel suo eroe preferito. Un momento umano che crea un ponte immediato tra artista e lettori.

E forse è proprio questo contrasto che rende Hokazono affascinante: dietro Kagurabachi, un manga cupo e dominato dalla vendetta, c’è un autore che si lascia trasportare dalla musica e si diverte a immaginarsi come un vigilante notturno.

In un panorama dove gli autori giapponesi sono spesso percepiti come figure quasi irraggiungibili, momenti come questo ricordano che anche loro, ogni tanto, si sentono un po’ supereroi mentre tornano a casa la sera.

Per chi volesse scoprire il lavoro di Hokazono, Kagurabachi è disponibile in Italia, pubblicato da Edizioni Star Comics.