Aka Akasaka torna con un nuovo manga: CRBR – Crazy Raccoon Battle Royale

Aka Akasaka, conosciuto per successi come Kaguya-sama: Love is War e Oshi no Ko, ha svelato il suo nuovo progetto: si tratta di un manga d’azione in stile battle royale dal titolo CRBR – Crazy Raccoon Battle Royale, nato in collaborazione con il famoso team di e-sports giapponese Crazy Raccoon.

La serie nasce come lavoro originale firmato da Akasaka insieme al team, con disegni affidati ad Andou e la composizione dello storyboard curata da Hiromono. Il manga viene pubblicato sia su Magazine Pocket di Kodansha che su Comic Howl di Ichijinsha, così da poter raggiungere ancora più lettori.

La storia segue un ragazzo che, dopo aver perso il fratello maggiore in un incidente stradale, si isola dal mondo trovando conforto solo nei videogiochi. Una notte, però, tutto cambia quando riceve una misteriosa e-mail firmata proprio dal team Crazy Raccoon. Nel messaggio gli viene chiesto se vuole mettere in gioco la propria vita in un vero battle royale, trasformando così la sua passione in una lotta senza ritorno.

Si tratta di un concept che unisce il mondo reale degli e-sports con un immaginario cupo e drammatico, giocando sul confine tra la finzione e la realtà. Non è un semplice racconto di gaming, ma una storia che affronta temi come il dolore, l’isolamento e la possibilità di trovare un nuovo scopo anche nelle situazioni più estreme.

L’uscita di CRBR segna anche un nuovo capitolo nella carriera di Akasaka, che dopo il successo delle sue precedenti opere sceglie un genere molto diverso, più cupo e dinamico, ma comunque in linea con la sua abilità nel costruire tensione e coinvolgere il lettore. Per i fan, è l’occasione di vedere come il suo stile si adatti a un racconto ricco di azione e di colpi di scena.

Con un debutto così particolare e un team creativo di prim’ordine, Crazy Raccoon Battle Royale si candida già a essere una delle novità più seguite del panorama manga nei prossimi mesi.