Così parlò Rohan Kishibe: lo spin-off di JoJo torna con un nuovo one-shot

Così parlò Rohan Kishibe è una serie di manga one-shot scritti e disegnati dal famoso Hirohiko Araki, nonché uno degli spin-off e Le Bizzarre Avventure di JoJo più amati dai fan in tutto il mondo. Così parlò Rohan Kishibe segue le vicende del protagonista Rohan Kishibe, il personaggio della quarta parte Diamond Is Unbreakable. Lo spin-off di JoJo in questione conta attualmente un totale di dodici one-shot e ora sono in arrivo delle novità importanti per tutti i fan di Così Parlò Rohan Kishibe.

Infatti come riporta la pagina X dell’insider MangaMoguraRE, lo spin-off intitolato Così Parlò Rohan Kishibe scritto e disegnato da Hirohiko Araki, tornerà ufficialmente con un nuovo spin-off di ben 51 pagine intitolato “Così Parlò Rohan Kishibe Episodio 12: Bruschetta” e sarà pubblicato su nel numero 5/2025 di Ultra Jump issue in uscita il 18 Aprile.

Dunque tutti i fan saranno entusiasti di sapere che non solo torneranno a seguire gli eventi dell’autore di manga, ma anche che Araki è pronto a tornare al lavoro. Infatti anche se la serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo sta pubblicando la nona parte intitolata The JoJoLands, attualmente è in pausa. La nona parte della serie manga rappresenta la terza parte che si svolge all’interno dell’universo di Steel Ball Run, in cui il protagonista è Jodio Joestar, nipote di Joseph Joestar, in un viaggio nelle isole subtropicali delle Hawaii in cui diventerà estremamente ricco commettendo diversi furti insieme a sua sorella Dragona.

Ed è proprio in The JoJoLands, che Araki ingloba Kishibe all’interno della trama, seppur per una breve parentesi. Quindi è probabile che i fan dovranno aspettarsi un piccolo crossover con Jodio e Dragona nel nuovo spin-off.

Non ci sono dubbi sul fatto che Kishibe Rohan sia il personaggi preferito di Araki, in quanto è l’unico personaggio della serie che ha avuto degli spin-off a lui dedicati, tre in totale. In questi spin-off, cose strane e paranormali di solito accadono a Rohan mentre fa ricerche per scrivere i suoi manga.