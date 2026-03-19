Come sta Hayao Miyazaki? Studio Ghibli parla della salute del regista

Hayao Miyazaki è e resterà per sempre uno dei registi giapponesi più famosi e amati in tutto il mondo grazie a opere che gli hanno permesso di diventare anche il primo regista di anime a vincere un Premio Oscar. In qualità di co-fondatore dello Studio Ghibli, non sarebbe esagerato affermare che Miyazaki ha contribuito in modo determinante al suo prestigio. Fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki e Isao Takahata, lo studio ha creato alcuni dei film d’animazione più amati di tutti i tempi.

Recentemente il co-fondatore e attuale presidente dello Studio Ghibli, Toshio Suzuki, e il regista Goro Miyazaki hanno presentato in anteprima il nuovo progetto di Hayao Miyazaki. La Panorama Box, che include diverse illustrazioni inedite tratte dai film più iconici di Miyazaki, sarà esposta al Grand Warehouse dello Studio Ghibli a partire dall’8 luglio 2026. Il progetto è previsto nell’ambito della mostra presso il parco a tema ufficiale dello Studio Ghibli a Nagakute, in Giappone. Durante l’evento, Suzuki ha anche fornito aggiornamenti sullo stato di salute di Miyazaki e sulla sua attuale situazione lavorativa.

Secondo Mantan Web, durante la conferenza stampa, Suzuki ha dichiarato che Hayao Miyazaki quest’anno ha compiuto 85 anni e credeva che stesse invecchiando, ma in realtà appare incredibilmente energico. Questo perché ha una forte consapevolezza di essere ancora attivo e di lavorare sodo. Nonostante i suoi 85 anni, vuole ancora fare film. Tuttavia nei giorni in cui non si sente bene, perde chiaramente la motivazione e potrebbe anche affermare di non voler più fare film. Mentre il figlio di Miyazaki, Goro Miyazaki, ha aggiunto che i valori ematici del regista sono persino migliori dei suoi.

Nel corso degli anni, Miyazaki ha annunciato il suo ritiro diverse volte, ma si ritrova sempre a lavorare a qualcosa di nuovo. Il regista è famoso per la passione e la dedizione che mette nel suo lavoro, e i fan non vedono l’ora di vedere i suoi nuovi film. Il suo ultimo film uscito nel 2023 intitolato “Il ragazzo e l’airone“, avrebbe dovuto essere l’ultimo, ma dopo il successo ottenuto, Miyazaki ha smentito tutto dichiarando che avrebbe continuato a lavorare a un altro progetto.