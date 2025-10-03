May I Ask for One Final Thing?, prime impressioni sui primi 4 episodi

Su Crunchyroll è già disponibile May I Ask for One Final Thing?, nuovo anime che unisce azione, intrighi politici e momenti inaspettatamente comici. Ho avuto modo di vedere in anteprima i primi quattro episodi, e devo dire che questa serie potrebbe diventare una delle sorprese della stagione.

A dare vita a questa storia troviamo lo studio LIDENFILMS Kyoto Studio, con la regia di Kazuya Sakamoto e la series composition firmata da Deko Akao. L’anime è tratto dal romanzo originale di Nana Otori, arricchito dalle illustrazioni di Satsuki e dal manga di Sora Hōnoki. L’opening, “SENJO NO HANA” di CHiCO con HoneyWorks, e l’ending “INFERIOR” di SHIYUI contribuiscono a creare l’atmosfera energica e d’impatto che accompagna l’avventura di Scarlet.

Scarlet, la protagonista, è una giovane nobile che a prima vista sembra perfetta: elegante, intelligente e rispettata. Ma basta poco per capire che dietro l’immagine impeccabile si nasconde un carattere molto più esplosivo, pronto a ribaltare le regole della sua società. Nei primi due episodi viene mostrato chiaramente quanto lei sia diversa dagli altri personaggi del suo mondo, sia per la forza che per la determinazione con cui affronta situazioni ingiuste. Non è solo la classica eroina “da palazzo”: Scarlet è diretta, ironica e non ha paura di sporcarsi le mani.

Quello che colpisce subito è il tono della serie. Si passa dal serio al comico con una naturalezza sorprendente: una scena può iniziare con un duello teso e concludersi con un momento esilarante, senza mai sembrare fuori posto. Questo mix mantiene l’attenzione alta e rende Scarlet un personaggio ancora più memorabile.

Senza entrare nei dettagli della trama dei successivi episodi (che vanno gustati senza spoiler), posso dire che le puntate 3 e 4 continuano a costruire tensione e ampliano lo scenario, introducendo dinamiche che lasciano intuire sviluppi molto più grandi. Viene fuori un intreccio politico pieno di segreti e alleanze inaspettate, mentre i rapporti tra i personaggi iniziano a diventare sempre più interessanti.

Dal punto di vista tecnico, May I Ask for One Final Thing? colpisce con animazioni fluide e un character design curato, che esalta le espressioni comiche tanto quanto le scene d’azione.

Insomma, questi primi quattro episodi mostrano un anime che non si prende troppo sul serio ma sa come sorprendere, bilanciando risate, mistero e combattimenti spettacolari. Scarlet è già candidata a diventare una delle protagoniste più amate della stagione.