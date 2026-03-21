Chopper diventa sostenitore ufficiale di Medici Senza Frontiere con un’illustrazione speciale di Oda

C’è una novità interessante che riguarda One Piece e, in particolare, uno dei personaggi più amati della serie. Tony Tony Chopper è stato nominato “sostenitore ufficiale” dell’organizzazione Medici Senza Frontiere.

La scelta non è casuale. Chopper, all’interno della storia, è il medico della ciurma di Cappello di Paglia. Dentro la storia è lui quello che si occupa di curare gli altri, sempre pronto ad aiutare chi sta male e a intervenire quando serve. Proprio per questo, vederlo legato a Medici Senza Frontiere è una cosa che ha perfettamente senso.

Per l’occasione è uscita anche un’illustrazione speciale disegnata da Eiichirō Oda e pubblicata sul numero 17 di Weekly Shonen Jump. È un dettaglio semplice, ma rende il tutto ancora più interessante perché c’è direttamente la mano dell’autore.

Non è la prima volta che il mondo degli anime e dei manga si lega a iniziative reali, ma in questo caso il messaggio è particolarmente diretto. Chopper è da sempre uno dei personaggi più legati al tema della cura e dell’aiuto verso gli altri, quindi vederlo associato a un’organizzazione umanitaria rafforza ancora di più questo aspetto.

Allo stesso tempo, questa collaborazione aiuta anche a portare attenzione su realtà importanti come Medici Senza Frontiere, che opera in diverse parti del mondo offrendo assistenza medica a chi ne ha bisogno.

Il fatto che venga utilizzato un personaggio così conosciuto permette di raggiungere un pubblico molto ampio, anche tra chi magari non segue da vicino queste organizzazioni ma conosce bene One Piece.

In generale, è uno di quei casi in cui un’opera di intrattenimento riesce a collegarsi a qualcosa di concreto. Non cambia la storia o i personaggi, ma aggiunge un significato in più a quello che già rappresentano.

E vedere Chopper in questo ruolo è coerente con tutto quello che il personaggio ha sempre rappresentato all’interno della serie.