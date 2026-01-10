CHOPPER’s: online il primo episodio del mini anime dedicato alla vita quotidiana di Tony Tony Chopper

E se per una volta One Piece rallentasse, mettendo da parte battaglie, pirati e grandi sogni per seguire semplicemente Chopper? È esattamente quello che succede in CHOPPER’s, il mini anime dedicato alla renna più amata della ciurma, il cui primo episodio è ora disponibile ufficialmente su YouTube.

Questo progetto speciale immagina Chopper alle prese con una quotidianità molto diversa dal solito: niente Grand Line o scontri epici, ma una versione “real world” della sua vita, fatta di piccoli gesti, curiosità e momenti teneri. Un’idea semplice, quasi disarmante, che punta tutto sull’atmosfera e sul lato più dolce del personaggio.

Il primo episodio è diviso in due parti ben distinte. “CHOPPER’s Days” ha un tono più caldo e rilassato, con animazioni morbide e uno stile che sembra voler coccolare lo spettatore. “CHOPPER’s Journey”, invece, cambia registro, sperimentando con soluzioni visive diverse e una narrazione più dinamica. Due approcci differenti, due team creativi separati, ma un unico protagonista capace di tenere insieme il tutto senza sforzo.

A completare l’esperienza c’è anche una sigla che difficilmente passa inosservata: “Tony Tony Tony Chopper”, interpretata da momosumomosu, perfettamente in linea con il mood leggero e giocoso del mini anime. Al momento l’episodio è disponibile senza sottotitoli, ma resta comunque godibilissimo anche solo per il comparto visivo e per l’espressività di Chopper.

Questo progetto arriva in un momento particolare per One Piece, che dopo più di venticinque anni è ormai parte integrante della cultura pop mondiale. Con un manga che ha superato i 500 milioni di copie in circolazione e un anime in onda dal 1999, il franchise continua a reinventarsi senza perdere la propria identità.

CHOPPER’s non vuole essere un evento clamoroso né un tassello fondamentale della saga, ma una piccola parentesi affettuosa. Un modo per ricordarci perché, tra mille personaggi iconici, Chopper riesce ancora a farci sorridere con naturalezza. E forse è proprio questo il suo punto di forza.