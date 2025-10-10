Chainsaw Man supera i 31 milioni di copie: il successo di Tatsuki Fujimoto non si ferma

Il fenomeno Chainsaw Man continua a macinare record. Il manga di Tatsuki Fujimoto ha raggiunto 31 milioni di copie in circolazione tra cartaceo e digitale per i primi 22 volumi.

Non è una sorpresa per chi lo segue: questa storia ha un modo tutto suo di colpire forte e restare impressa.

Dal suo debutto su Weekly Shonen Jump nel 2018, Chainsaw Man ha saputo catturare subito l’attenzione grazie a uno stile unico, intenso e completamente imprevedibile.

Fujimoto ha costruito un mondo dove violenza, emozione e momenti sinceri si intrecciano, dando vita a qualcosa che davvero non si era visto prima.

E poi c’è Denji, il protagonista legato al diavolo motosega Pochita: imprevedibile, fragile e diretto, ma impossibile da non amare per quanto è sincero e reale.

Il successo è esploso ancora di più dopo l’anime di MAPPA, uscito nel 2022, che ha fatto scoprire l’opera a tantissimi nuovi fan.

Da lì in poi, Chainsaw Man è diventato un vero fenomeno: ovunque ti giri, c’è qualcuno che parla di Denji, Power o Makima, e onestamente, come dargli torto?

L’adattamento ha messo in risalto il tono cupo e cinematografico del racconto, attirando anche chi non era un appassionato di manga o anime.

Oltre alle vendite, Chainsaw Man ha avuto un’enorme influenza anche sul web: dalle fanart alle teorie sui personaggi, fino alle discussioni sui colpi di scena più controversi. Ogni nuovo capitolo diventa un piccolo evento nella community.

Con la seconda parte del manga in corso su Shonen Jump+ e l’attesa per il film dedicato all’arco di Reze, il mondo creato da Fujimoto non mostra alcun segno di rallentamento. Anzi, sembra solo all’inizio di una nuova fase di popolarità globale.

Dai 31 milioni di copie vendute alle continue collaborazioni e progetti in arrivo, Chainsaw Man si conferma non solo come un successo editoriale, ma come un vero e proprio simbolo della nuova era del manga.