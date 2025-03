Chainsaw Man – Reze Arc Movie: svelata la data di uscita ufficiale

Sono passati quasi tre anni da quando MAPPA ha rilasciato la prima stagione di Chainsaw Man, ma i fan attendono ancora aggiornamenti sul prossimo capitolo della serie. Si tratta di un film come sequel della prima stagione, annunciato al Jump Festa 2024, che coprirà l’arco narrativo di Reze del manga. Gli aggiornamenti sul film dell’arco di Reze sono stati pochi e rari dall’annuncio che risale al 2023, ma, fortunatamente, l’AnimeJapan 25 ha fornito un altro aggiornamento riguardante la data di uscita del film anime.

Un post sulla pagina X ufficiale di Chainsaw Man ha confermato che Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc uscirà nei cinema giapponesi il 19 settembre 2025. Il film è distribuito da Toho Animation, anche se una data di rilascio globale deve ancora essere annunciata.

Sebbene i fan apprezzino senza dubbio l’aggiornamento, molti hanno anche espresso una certa frustrazione per la mancanza di una data di uscita globale. Il film sull’arco di Reze è in lavorazione da molto tempo e, sebbene non ci siano dubbi che MAPPA farà un lavoro straordinario, è difficile biasimare i fan per iniziare a mostrare i primi segnali di impazienza, soprattutto dopo la forte impressione che la prima stagione di Chainsaw Man ha lasciato sui fan di tutto il mondo. Non ci sono dubbi sul fatto che il film sequel alla fine arriverà anche nel altri paesi del mondo, anche se i fan della serie al di fuori del Giappone dovranno probabilmente aspettare un po’ di più per la conferma e la distribuzione globale potrebbe avvenire solo molto dopo l’uscita giapponese.

Un’altra fonte di delusione che ha circondato la recente rivelazione della data di uscita di Reze Arc è il fatto che l’annuncio è stato accompagnato da una ripetizione di clip dello stesso vecchio trailer rivelato al Jump Festa 2024 all’inizio di dicembre, visibile seguendo questo link. Mentre le immagini dei personaggi appena rilasciate sono piuttosto entusiasmanti e dimostrano che il film ha assolutamente centrato il bersaglio nel reparto di character design, i fan sono semplicemente assetati di altro, proprio come Denji, dopo aver atteso il film per così tanto tempo.

Fonte – Comicbook