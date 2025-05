Chainsaw Man Capitolo 204: “With One Life” — Denji all’attacco, caos tra le macerie

Il capitolo 204 di Chainsaw Man, intitolato “With One Life” e pubblicato su MANGA Plus, riprende immediatamente dopo la distruzione dell’edificio orchestrata dal Falling Devil, portando avanti con ferocia la lotta tra Denji e il Fake Chainsaw Man. Nessuna tregua, nessun monologo: solo scontro brutale, rumore di motoseghe e caos.

Yoru prende l’iniziativa

Yoru, tutt’altro che fuori combattimento, riappare determinata: si riappropria dello spazio circostante dichiarando che, poiché l’edificio è in rovina e non appartiene più a nessuno, ora è suo. E lo trasforma in un’arma: la sua “Building Sword”. Con una nuova fiducia nelle proprie forze, afferma di essere finalmente abbastanza forte da poter uccidere anche il Falling Devil e si allontana, lasciando un avvertimento chiaro a Denji: se non avrà concluso il combattimento quando tornerà, sarà lei a eliminare il Fake Chainsaw Man, a modo suo.

Denji e la battaglia impossibile

Il combattimento tra Denji e il Fake Chainsaw Man continua senza sosta. Alcuni civili, tragicamente, sono ancora attaccati al corpo del nemico, complicando ogni mossa. Denji riesce a salvarne alcuni, ma non tutti: la scena mostra con crudezza la morte di innocenti, sottolineando quanto sia estrema e disperata la situazione. Nonostante tutto, Denji continua a combattere, spinto dal suo istinto di protezione e dalla rabbia.

Una nuova minaccia all’orizzonte: il Fire Devil

E quando tutto sembra già al limite, arriva un nuovo orrore: il Fire Devil si manifesta, con una presenza minacciosa e improvvisa. Il capitolo si chiude su questa apparizione inquietante, lasciando intendere che il peggio deve ancora venire. La guerra tra demoni è tutt’altro che finita.