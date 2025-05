Chainsaw Man Capitolo 203: “Human Shield” — Denji intrappolato tra innocenti e doveri da eroe

Il capitolo 203 di Chainsaw Man, intitolato “Human Shield”, è stato pubblicato sulla piattaforma MANGA Plus di Shueisha. Questo nuovo episodio prosegue la Saga dell’Accademia, portando avanti la battaglia tra Denji e il misterioso Fake Chainsaw Man, introducendo dilemmi morali e colpi di scena.

Denji contro il Fake Chainsaw Man: il peso delle vite umane

Il capitolo si apre con Denji impegnato a schivare gli attacchi del Fake Chainsaw Man, un avversario che utilizza corpi di civili innocenti come scudi umani. Durante lo scontro, uno dei civili intrappolati all’interno del corpo del diavolo rivela a Denji che ogni attacco fallito infligge dolore a loro. Denji, riluttante a ferire gli innocenti, considera l’idea di colpire direttamente il cuore del diavolo per liberarli, ma scopre che anche il cuore è protetto dal volto di un altro civile, rendendo la situazione ancora più complessa.

Yoru propone una soluzione drastica

Mentre Denji riflette sul da farsi, Yoru, la War Devil, entra in scena offrendo di eliminare il Fake Chainsaw Man senza preoccuparsi delle vite umane coinvolte. Denji rifiuta l’offerta, temendo che un’azione del genere possa danneggiare ulteriormente la sua già precaria reputazione. Yoru, tuttavia, sottolinea che la popolarità di Denji è già in declino, citando l’ascesa di Asa Mitaka e le azioni della Chainsaw Man Church come prova.

L’intervento del Falling Devil e l’escalation del conflitto

La situazione precipita ulteriormente quando il Falling Devil solleva l’edificio in cui si trovano Denji e Yoru, minacciando di scagliarlo su una folla di spettatori, inclusa la sua presunta alleata, Fami. Questo gesto evidenzia la crescente instabilità tra i vari diavoli e l’intensificarsi del caos nel mondo di Chainsaw Man.

Un capitolo ricco di tensione e dilemmi morali

“Human Shield” si distingue per la sua intensa azione e per i profondi dilemmi morali che presenta. Denji si trova costretto a bilanciare il desiderio di salvare vite innocenti con la necessità di fermare una minaccia crescente, mentre le dinamiche tra i personaggi si complicano ulteriormente. Il capitolo si conclude lasciando i lettori in attesa di scoprire come evolverà questa intricata situazione.